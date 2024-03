Probabili formazioni Monza Roma/ Diretta tv: De Rossi torna con la difesa a 4 (Serie A, 1 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI MONZA ROMA: CHI GIOCA SABATO?

Con le probabili formazioni di Monza Roma ci avviciniamo alla partita che si gioca alle ore 18:00 di sabato 2 marzo, valida per la 27^ giornata di Serie A 2023-2024. È una sfida con la quale la Roma può avvicinare ancor più un posto nella prossima Champions League: la squadra di Daniele De Rossi ha sempre vinto se non per la gara interna contro l’Inter, ha battuto anche il Torino e, sfruttando un calendario non troppo ostico in questa fase, sta risalendo la corrente aspettando anche l’impegno di Europa League contro il Brighton, che sarà un ulteriore esame di maturità per una Roma in crescita.

Il Monza invece arriva dalla vittoria di Salerno, con la quale ha definitivamente archiviato una salvezza che era già assolutamente vicina; adesso con 36 punti i brianzoli possono anche permettersi di sognare una corsa per le posizioni europee, anche se la sensazione è quella di una squadra al guado e senza più troppi obiettivi. Staremo a vedere cosa succederà sul terreno di gioco dell’U-Power Stadium, mentre aspettiamo che si giochi facciamo qualche rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di Monza Roma.

MONZA ROMA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Roma non sarà una di quelle che sono trasmesse sui canali della televisione satellitare: per ogni giornata del massimo campionato di calcio ne abbiamo tre, ma questa non rientra nel pacchetto del turno. Va però ricordato, come ben sappiamo, che tutte le partite di Serie A sono fornite dalla piattaforma DAZN, che ha i diritti per mandare in onda l’intero campionato di calcio (ovviamente in diretta streaming video) e per accedere alla quale avrete bisogno di sottoscrivere un abbonamento. Lo stesso discorso va fatto per l’altro portale che garantisce questo servizio, vale a dire Now Tv, ma per l’appunto solo per le partite che siano mandate in onda su Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA ROMA

LE SCELTE DI PALLADINO

Raffaele Palladino dovrebbe essere ancora senza Ciurria per Monza Roma, e avrà Izzo squalificato; il modulo della squadra brianzola rimane il 4-2-3-1 e non cambia molto negli interpreti. In porta avremo ovviamente Di Gregorio, davanti a lui il secondo centrale sarà il veterano D’Ambrosio che farà coppia con Pablo Marì, poi spazio ai due terzini che saranno Birindelli a destra e Andrea Carboni a sinistra. In mezzo al campo come sempre abbiamo il tandem che viene formato da Pessina e Gagliardini; davanti, sulla zona della trequarti, Dany Mota si allarga ancora per giocare come esterno sinistro e dunque in mezzo ci sarà Colpani, mentre sulla destra ecco Daniel Maldini che all’Arechi ha trovato il primo gol con la maglia del Monza. Solito ballottaggio per quanto riguarda il centravanti: a giocarsi il posto da titolare sono Djuric e Lorenzo Colombo, con la sensazione che il bosniaco ex Salernitana e Verona parta favorito.

LE MOSSE DI DE ROSSI

Il dubbio maggiore per De Rossi in Monza Roma riguarda il modulo: contro il Torino l’allenatore giallorosso è passato al 3-5-2 che era il riferimento di José Mourinho, adesso bisogna vedere se si tornerà regolarmente al 4-3-3. Potrebbe essere così; questo vorrebbe dire nuova panchina per Smalling con Diego Llorente non al top, dunque Gianluca Mancini e Ndicka a formare la coppia centrale a protezione di Svilar, che ormai ha scalzato Rui Patricio dalla porta. A destra opererà Rasmus Kristensen perché Karsdorp è in dubbio, sull’altro versante Angeliño rimane favorito su Spinazzola; per quanto riguarda il centrocampo, le due mezzali dovrebbero essere Cristante e Lorenzo Pellegrini con Paredes che si prenderà il posto da regista, ma naturalmente c’è anche l’opzione Edoardo Bove che potrebbe avere campo. Davanti si ripropone il tridente: Dybala, reduce dalla tripletta al Torino, agisce a destra con El Shaarawy sull’altro versante, la prima punta sarà Romelu Lukaku che torna titolare dopo aver lasciato il posto ad Azmoun lunedì sera.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA ROMA: IL TABELLINO

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, D’Ambrosio, Pablo Marì, A. Carboni; Pessina, Gagliardini; D. Maldini, Colpani, Dany Mota; Djuric. Allenatore: Raffaele Palladino

ROMA (4-3-3): Svilar; R. Kristensen, G. Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Lo. Pellegrini; Dybala, R. Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: Daniele De Rossi











