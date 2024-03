PROBABILI FORMAZIONI MONZA ROMA/ Quote: Izzo sarà squalificato (Serie A, oggi 2 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI MONZA ROMA: GLI ASSENTI

Scopriamo adesso quali sono i giocatori purtroppo assenti dalle probabili formazioni di Monza Roma, per infortunio oppure per squalifica. Dobbiamo infatti innanzitutto ricordare che il giudice sportivo ha fermato per una giornata Izzo, che sarà un’assenza pesante nella difesa dei padroni di casa brianzoli. Rimaniamo allora in casa Monza per sottolineare anche chi sono i tre giocatori invece infortunati nella rosa di Raffaele Palladino: parliamo innanzitutto di Ciurria a causa di un fastidio al ginocchio, mentre Vignato è fuori causa per un fastidio agli adduttori, infine naturalmente l’infortunato più grave è Caprari, che sta recuperando dalla lesione al legamento crociato anteriore, ma ne avrà ancora per almeno un mese.

Diretta/ Monza Empoli Primavera (risultato finale 0-1): decide Vallarelli! (Primavera, 1 marzo 2024)

Passando agli ospiti della Roma, per Daniele De Rossi il lungodegente è Abraham, anche se per l’inglese dovrebbe essere ormai agli sgoccioli il calvario legato alla rottura del legamento crociato anteriore. Attenzione poi al trauma cranico dal quale è reduce Llorente e infine anche agli acciacchi che in questi ultimi giorni stanno condizionando l’esterno Karsdorp. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Probabili formazioni Monza Roma/ Diretta tv: De Rossi torna con la difesa a 4 (Serie A, 1 marzo 2024)

CHI GIOCA AL BRIANTEO?

Le probabili formazioni di Monza Roma ci consentono di presentare la partita di oggi pomeriggio allo stadio Brianteo per la ventisettesima giornata di Serie A. I padroni di casa del Monza di Raffaele Palladino arrivano dalla vittoria di Salerno e prima ancora dallo spllendido successo nel derby contro il Milan, due vittorie consecutive con le quali hanno di fatto definitivamente raggiunto una salvezza che a quota 36 punti possiamo ormai considerare certa per i brianzoli, che possono anche permettersi di sognare una corsa per le posizioni europee, o almeno di provare a togliersi ulteriori soddisfazioni senza molte pressioni.

Sentenza ricorso Papu Gomez/ Arriverà oggi la decisione sulla squalifica? (Lunedì 26 febbraio 2024)

I riflettori tuttavia saranno puntati soprattutto sulla Roma di Daniele De Rossi, che ha perso solo contro l’Inter da quando siede in panchina e può avvicinare ancora di più le posizioni utili per prendere un posto nella prossima Champions League: la squadra giallorossa arriva dalla divertente vittoria contro il Torino e, sfruttando un calendario non troppo ostico in questa fase, sta risalendo la corrente aspettando anche l’impegno di Europa League contro il Brighton, per cui bisognerà anche dosare in modo sapiente le forze. In attesa di questa intrigante partita all’U-Power Stadium, leggiamo le ultime notizie sulle scelte da parte dei due allenatori per le probabili formazioni di Monza Roma.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Monza Roma in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti gli ospiti giallorossi, ecco allora che il segno 2 è quotato a 2,05, mentre poi si sale a quota 3,40 per il segno X in caso di pareggio e fino a 3,60 volte la posta in palio sul segno 1, qualora fosse il Monza a vincere oggi pomeriggio.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA ROMA

LE SCELTE DI PALLADINO

Raffaele Palladino dovrebbe essere ancora senza Ciurria nelle probabili formazioni di Monza Roma, mentre un altro sicuro assente è Izzo, squalificato; il modulo della squadra brianzola rimane il 4-2-3-1 e in porta avremo ovviamente Di Gregorio, protetto dal veterano D’Ambrosio (favorito su Caldirola) in coppia con Pablo Marì, mentre i terzini saranno Birindelli a destra e Andrea Carboni a sinistra. In mezzo al campo il tandem formato da Pessina e Gagliardini; sulla trequarti Dany Mota si allarga come esterno sinistro e in mezzo ci sarà Colpani, mentre sulla destra ecco Maldini, insidiato però da Valentin Carboni. Solito ballottaggio per la maglia da centravanti del Monza tra Djuric e Colombo, con il bosniaco favorito.

LE MOSSE DI DE ROSSI

Il dubbio maggiore per Daniele De Rossi nelle probabili formazioni di Monza Roma riguarda il modulo: contro il Torino l’allenatore giallorosso è passato al 3-5-2, adesso bisogna vedere se si tornerà al 4-3-3 con panchina per Smalling, dunque Mancini e Ndicka nella coppia centrale a protezione di Svilar, che ormai ha scalzato Rui Patricio dalla porta. A destra ecco Kristensen, anche perché Karsdorp è in dubbio, sull’altro versante Angeliño è favorito su Spinazzola; a centrocampo le due mezzali dovrebbero essere Cristante e Pellegrini con Paredes regista, ma c’è anche l’opzione Bove, che potrebbe insidiare il capitano. Davanti si ripropone il tridente: a destra Dybala, reduce dalla tripletta al Torino, El Shaarawy sull’altro versante, la prima punta sarà naturalmente Lukaku.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA ROMA: IL TABELLINO

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, D’Ambrosio, Pablo Marì, A. Carboni; Pessina, Gagliardini; Maldini, Colpani, Dany Mota; Djuric. All. Palladino

ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA