Probabili formazioni Monza Torino/ Cosa fanno Palladino e Juric? (Amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI MONZA TORINO: CHI GIOCA OGGI?

Con le probabili formazioni di Monza Torino proviamo a curiosare nelle possibili scelte dei due allenatori Raffaele Palladino e Ivan Juric per la partita amichevole che si gioca oggi pomeriggio all’U-Power Stadium della città brianzola. Di certo sarà un match interessante, anche perché sarà l’ultimo banco di prova verso la ripartenza del campionato, alla quale manca solamente una settimana. In teatro si parlerebbe di “prova generale”, tra l’altro di ottimo livello perché si affrontano due formazioni di Serie A come Monza e Torino.

I lombardi puntano a una tranquilla salvezza per consolidare il progetto che è certamente ambizioso per il futuro, di cui la prestigiosa vittoria a Lione di settimana scorsa si spera possa essere stato un assaggio; i granata se possibile faranno un pensiero anche all’Europa, naturalmente per entrambe le compagini sarebbe prezioso ripartire con il piede giusto. Di sicuro ci interessa scoprire cosa potrebbero fare i due allenatori, andiamo quindi a curiosare nelle probabili formazioni di Monza Torino.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA TORINO

LE MOSSE DI PALLADINO

Le probabili formazioni di Monza Torino devono tenere conto del fatto che questa partita è ancora un’amichevole, però a ridosso ormai del campionato, quindi le sorprese dovrebbero essere ridotte. Raffaele Palladino dovrebbe in larga parte dare ancora fiducia ai protagonisti del colpo a Lione, nel modulo 3-4-3 ecco Di Gregorio in porta e davanti a lui la difesa a tre dovrebbe essere formata da Marlon, Caldirola e Izzo, anche se proprio a Lione ha fatto notizia soprattutto il gradito rientro di Pablo Mari; a centrocampo invece i quattro titolari potrebbero essere Donati, Rovella, Pessina e Carlos Augusto; qualche dubbio in più nel tridente offensivo del Monza, dove proviamo ad indicare Ciurria, Gytkjaer e Caprari come possibili titolari dal primo minuto, ma ci sarà spazio per tutti in corso d’opera, pensando in particolare a Petagna e Dany Mota.

LE SCELTE DI JURIC

Modulo 3-4-2-1 invece per Ivan Juric nelle probabili formazioni di Monza Torino e, pur con le dovute accortezze già espresse per i brianzoli, proviamo ad indicare undici possibili titolari anche per i granata. In porta Milinkovic Savic è favorito su Berisha; nella difesa a tre qualche dubbio, noi indichiamo Djidji, Schuurs e Zima, con Buongiorno e Rodriguez che sono però validissime alternative; incertezze anche a centrocampo per il Torino di Ivan Juric, proviamo a citare come titolari il quartetto formato da Lazaro, Adopo, Gineitis e Vojvoda; infine le idee sembrano essere più chiare per quanto riguarda il reparto offensivo del Torino, che potrebbe vedere sulla trequarti Miranchuk e Radonjic a supporto di Sanabria, il quale dovrebbe essere il centravanti.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA TORINO: IL TABELLINO

MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Marlon, Caldirola, Izzo; Donati, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Ciurria, Gytkjaer, Caprari. All. Palladino.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Schuurs, Zima; Lazaro, Adopo, Gineitis, Vojvoda; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. All. Juric.











