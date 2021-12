Probabili formazioni Napoli Atalanta/ Diretta tv, campani decimati! Serie A

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA: CHI IN CAMPO DOMANI?

Spazio alle mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Napoli Atalanta, bella sfida della 16^ giornata della Serie A, che pure si accenderà solo domani alle ore 20.45 tra le mura del San Paolo. Dopo il mezzo passo falso fatto con il Sassuolo solo in settimana, i campani di Spalletti (squalificato) saranno in campo domani contro una delle squadre più in forma del campionato: obbiettivo sarò dunque fare ancora l’impresa e centrare i tre punti, che fisserebbero ancora una volta il club partenopeo al primo posto della classifica della Serie A.

Un’impresa affatto scontata se ricordiamo che di fronte c’è la Dea di Gasperini, che pure non perde un match in Serie A dal 3 ottobre scorso e che pure con il poker inferto al Venezia solo pochi giorni fa ha giusto recuperato la quarta vittoria di fila in campionato. Ci attende un match infuocato: vediamo allora quali saranno le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Napoli Atalanta.

NAPOLI ATALANTA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo agli appassionati che la sfida tra Napoli e Atalanta sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, essendo una delle tre partite del turno di campionato trasmesse anche dalla televisione satellitare. Di conseguenza raddoppia la diretta streaming video, fornita da Sky Go oltre che da DAZN, che trasmette naturalmente tutte le partite del massimo campionato.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA

LE MOSSE DI SPALLETTI

Per le probabili formazioni di Napoli Atalanta, pure Spalletti (o meglio il suo vice) deve fare i conti con diverse annunciate, tutte di peso: Koulibaly, Fabian Ruiz e Insigne sono a forte rischio per la 16^ giornata e il tecnico deve dunque pensare a un piano B per l’11 azzurro. Fissato il classico 4-2-3-1, ecco che allora domani in des avremo sempre il duo sull’esterno del reparto composto da Di Lorenzo e Mario Rui, mentre al centro sarà Juan Jesus a prendere il posto del senegalese in coppa con Rrahmani. Per il centrocampo dei campani ecco che domani si faranno avanti dal primo minuto Demme e Lobotka, con il solito Zielinski schierato appena dietro l’attacco. In avanti se Insigne non dovesse farcela riavremo dal primo minuto uno tra Elmas e Politano: in ogni caso saranno Lozano e Dries Mertens a completare il reparto.

LE SCELTE DI GASPERINI

Spazio al classico 3-4-2-1 per Giampiero Gasperini, con il tecnico che pure domani dovrebbe puntare solo su i suoi titolari più in forma per tentare l’impresa contro la capolista. Ecco che allora il tecnico dei bergamaschi domani dovrebbe dare fiducia ancora a Zapata in prima punta, con Ilicic e Pasalic (fresco di tripletta con il Venezia) al suo fianco: attenzione a Muriel possibile Jolly dalla panchina. Per il centrocampo nerazzurro si faranno avanti invece De Roon e Freuler la centro, mentre sull’esterno avremo pronti dal primo minuto Maehle e Zappacosta, dopo il riposo osservato con i veneti in settimana. Pochi dubbi poi in difesa, con Toloi, Demiral e Palomino titolari davanti a Musso.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Lobotka; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens. All. Spalletti.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Ilicic, Pasalic; Zapata. All. Gasperini.



