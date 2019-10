Probabili formazioni Napoli Atalanta/ Diretta tv, rebus attacco per Ancelotti

Napoli Atalanta sarà il piatto forte della decima giornata di Serie A: le due formazioni saranno in campo domani sera alle ore 19.00 e scoprire le probabili formazioni di Napoli Atalanta è decisamente molto interessante, proprio perché sarà questa la partita di cartello del turno infrasettimanale. Il Napoli arriva dal pareggio di Ferrara contro la Spal e ha bisogno di alzare il ritmo in campionato se gli uomini di Carlo Ancelotti vorranno davvero puntare allo scudetto. D’altro canto l’Atalanta di Gian Piero Gasperini sta sognando sempre più in grande e dopo il trionfo per 7-1 contro l’Udinese il test al San Paolo sarà molto significativo per capire fino a che punto si possa spingere la Dea. Andiamo allora a scoprire subito tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Napoli Atalanta.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA

LE MOSSE DI ANCELOTTI

Nelle probabili formazioni di Napoli Atalanta cominciamo dalla difesa dei partenopei, che registrano il grave infortunio di Malcuit, mentre al fianco di Koulibaly nella coppia centrale dovrebbe giocare Maksimovic per non rischiare Manolas. Di Lorenzo a destra, Ghoulam a sinistra, tra i pali torna titolare Meret. A centrocampo ecco due esterni molto offensivi, dal momento che giocheranno Callejon a destra e Insigne a sinistra, mentre nella coppia centrale dovrebbero essere titolari Fabian Ruiz più uno tra Allan, Zielinski ed Elmas, che vivono un ballottaggio a tre. La situazione più intricata è però in attacco, dove sono in quattro per due posti. Mertens sembra il giocatore con più possibilità di partire dal primo minuto, si giocano l’altra maglia da titolare Milik, Llorente e Lozano.

LE SCELTE DI GASPERINI

Sul fronte nerazzurro, ecco che di nuovo in copertina per le probabili formazioni di Napoli Atalanta dobbiamo mettere la difesa. Per la Dea gli acciaccati sono Masiello e Palomino, ecco dunque che sembra obbligato il terzetto formato da Toloi, Kjaer e Djimsiti davanti al portiere Gollini. A centrocampo dovremmo invece vedere il ballottaggio tra Hateboer e Castagne sulla fascia destra, mentre Gosens giocherà a sinistra e nel cuore della mediana agirà la coppia formata da Freuler e De Roon, a meno che non diventi necessario arretrare l’olandese in difesa, con Pasalic in quel caso al fianco dello svizzero. Infine l’attacco, dove Malinovskyi è una valida alternativa ma sembra difficile rinunciare ai tre titolari Gomez, Ilicic e Muriel per una partita così importante, in attesa che rientri il grande ex Zapata.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, F. Ruiz, Insigne; Milik, Mertens. All. Ancelotti.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Hysaj, Malcuit.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel. All. Gasperini.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Masiello, Zapata.



