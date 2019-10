Probabili formazioni Napoli Atalanta/ Quote, Muriel e Gomez irrinunciabili (Serie A)

Questa sera alle ore 19,00 tra le mura del San Paolo si accenderà la sfida tra Napoli e Atalanta, big match della 10^ giornata della Serie A: andiamo allora a vedere le mosse dei tecnici per le probabili formazioni. Come abbiamo già visto alla vigilia, sia Ancelotti che Gasperini dovranno fare ben attenzione a fissare le probabili formazioni di Napoli e Atalanta: i due club si scontrano per il terzo gradino del podio della classifica e inoltre sono entrambi avranno a che fare con delle gravi assenze. Pure solo pochi giorni fa il tecnico emiliano ha perso pure Malcuit, che si è infortunato al legamento crociato e rimarrà in infermeria a lungo. Andiamo allora a esplorare le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Napoli Atalanta.

QUOTE E PRONOSTICO

Per il big match della 10^ giornata di Serie A certo dobbiamo tenere conto anche del pronostico fissato alla vigilia, e che vede i padroni di casa favoriti, nonostante il grande stato di forma della Dea. La snai poi nell’1×2 ha fissato a 2,00 il successo del Napoli, contro il più alto 3,45 dell’Atalanta: il pari viene a 3,75.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA

LE MOSSE DI ANCELOTTI

Per la grande sfida davanti al pubblico del San Paolo, Ancelotti non dubita del modulo, il classico 4-4-2, ma certo è posto di fronte a parecchi dubbi prima di fissare il suo 11 per le probabili formazioni di Napoli Atalanta. Ecco che già in difesa, senza Manolas e Malcuit, il tecnico emiliano dovrà operare dei cambiamenti, di fronte a Meret, di nuovo confermato dal primo minuto: stasera saranno quindi Koulibaly e Maksimovic i centrali titolari, con Di Lorenzo e Luperto ai lati (pur con Mario Rui disponibile). Per la mediana però non ci saranno grandi sorprese per i campani, che ancora una volta saranno in campo dal primo minuto con Callejon, Allan, Fabian Ruiz e Insigne: toccherà quindi a Lozano e Milik fare i titolari in attacco, ma Mertens rimane in agguato.

LE SCELTE DI GASPERINI

Saranno problemi in difesa anche Gasperini e la sua Atalanta: il tecnico dubita di recuperare per la 10^ giornata di Serie A Masiello e sarà costretto a chiedere un nuovo sforzo a Toloi, vista pur l’assenza di Palomino: con lui non mancheranno Kjae e Dijmsiti. Per la solita mediana a 4, in vista del match al San Paolo si accenderanno i classici ballottaggi sulle fasce: la prima ipotesi vede come titolari Castagne e Gosens, ma sono possibili altre alternative per campionare De Roon e Freuler. Nonostante il doppio turno è certo impossibile rinunciare a Gomez sulla trequarti a sostegno di Ilicic e Muriel, vista poi la prestazione eccezionale firmata contro l’Udinese nel precedente turno di Serie A.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-4-2): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 31 Maksimovic, 26 Koulibaly, 13 Luperto; 7 Callejon, 5 Allan, 8 F Ruiz, 24 Insigne; 99 Milik, 11 Lozano All. Ancelotti

ATALANTA (3-4-1-2): 95 Gollini; 2 Toloi, 4 Kjaer, 19 Djimsiti; 21 Castegne, 15 De Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 10 Gomez; 72 Ilicic, 9 Muriel All. Gasperini



© RIPRODUZIONE RISERVATA