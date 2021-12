Probabili formazioni Napoli Atalanta/ Quote: Spalletti in emergenza (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA: CHI SCENDE IN CAMPO DOMANI?

Le probabili formazioni di Napoli Atalanta ci danno indicazioni molto interessanti in vista del grande anticipo della sedicesima giornata di Serie A allo stadio Diego Armando Maradona, dove si affrontano due delle quattro squadre del gruppo in testa alla classifica, che daranno dunque vita a un match scudetto, che sarebbe un sogno a suo modo storico sia per gli azzurri sia per la Dea.

Momento non facile per il Napoli, che è pur sempre la capolista ma deve fare i conti con varie defezioni e risultati meno esaltanti, come il pareggio sul campo del Sassuolo. L’esame Atalanta sarà durissimo anche se in casa, perché la Dea è in grande forma, ha appena travolto il Venezia e sa che con una vittoria nessun orizzonte sarebbe precluso alla provinciale di lusso del calcio europeo degli ultimi anni. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni di Napoli Atalanta.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Napoli Atalanta in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli azzurri partono favoriti, ma nemmeno troppo: il segno 1 infatti è quotato a 2,45, mentre in caso di successo esterno dell’Atalanta (segno 2) si salirebbe a 2,80. L’ipotesi più remunerativa è infine il pareggio: il segno X infatti vale 3,40 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ATALANTA

LE MOSSE DI SPALLETTI

Nelle probabili formazioni di Napoli Atalanta troviamo un Luciano Spalletti alle prese con tanti infortuni, tra chi già si sapeva come ad esempio Osimhen e chi invece si è aggiunto mercoledì, in particolare Koulibaly e Fabian Ruiz. Ecco dunque che il consueto modulo 4-2-3-1 dovrebbe avere in realtà interpreti a volte imprevisti: nella linea a quattro della difesa davanti al portiere Ospina collochiamo infatti titolari Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui da destra a sinistra.

In mediana l’emergenza è evidente senza lo spagnolo e Zambo Anguissa, dunque dovrebbero agire da titolari Demme e Lobotka; nel reparto offensivo c’è Insigne che preoccupa meno, ma comunque consideriamo titolari per stasera Lozano, Zielinski ed Elmas da destra a sinistra sulla trequarti, alle spalle di Mertens che sarà senza ombra di dubbio la prima punta del Napoli.

LE SCELTE DI GASPERINI

Il suo collega Gian Piero Gasperini ha avuto nei mesi scorsi più problemi con gli infortuni, ma adesso sorride in vista delle probabili formazioni di Napoli Atalanta, che vedono per la Dea decisamente più possibilità di scelta. Nella difesa nerazzurra a tre davanti al portiere Musso ci aspettiamo il ritorno da titolare di Toloi per affiancare Demiral e Palomino, con Djimsiti prima alternativa.

Turnover possibile anche sulle fasce, dove dunque dovremmo vedere in azione i due titolari di questo periodo, cioè Zappacosta a destra e Maehle a sinistra, mentre nel cuore del centrocampo dell’Atalanta agiranno naturalmente Freuler e De Roon, entrambi a riposo contro il Venezia. In attacco poi c’è l’imbarazzo della scelta: tornerà sicuramente titolare zapata come centravanti, per il resto tutto è possibile con Pasalic, Ilicic, Muriel, Pessina e Malinovskyi a disposizione per le ultime due maglie.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Lobotka; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens. All. Spalletti.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Ilicic, Pasalic; Zapata. All. Gasperini.



