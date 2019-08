Probabili formazioni Napoli Barcellona/ Quale ruolo per Insigne? (Amichevole)

Napoli Barcellona si gioca alle ore 23.00 italiane, quando le due formazioni scenderanno in campo ad Ann Arbor per la seconda amichevole consecutiva in terra americana tra partenopei e catalani dopo quella di due giorni fa a Miami. Per Carlo Ancelotti sarà dunque una nuova occasione per disputare un’amichevole di grande livello in una estate davvero intrigante per il Napoli, che si è già tolto diverse soddisfazioni. Cresce l’attesa per la sfida odierna, vediamo allora quali sono le notizie sulle probabili formazioni di Napoli Barcellona a poche ore dal fischio d’inizio.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BARCELLONA

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Molti dubbi per Carlo Ancelotti per le probabili formazioni di Napoli Barcellona: proporre il 4-2-3-1 o usare ancora una volta il 4-4-2? In base all’assetto tattico scelto potremmo avere le risposte anche sui ballottaggi ancora aperti. In difesa di fronte a Meret dovrebbero essere confermati Maksimovic e Ghoulam con Manolas e Di Lorenzo: occhio però a Chiriches e Mario Rui, potrebbero avere spazio anche a loro. Naturalmente i dubbi tattici sono delicati soprattutto per la mediana, dove il giovane Gaetano potrebbe agire al fianco di Zielinski. Anche la posizione di Insigne va definita, se trequartista alle spalle della prima punta Milik o allargato sulla fascia. Dal primo minuto potrebbero trovare spazio anche Callejon e Younes oppure Verdi, insomma bisognerà stare attenti alle mosse del mister.

LE MOSSE DI VALVERDE

Per le probabili formazioni di Napoli Barcellona, parlando invece dei catalani, ecco che l’allenatore Ernesto Valverde non farà a meno del 4-3-3 classico per il Barcellona, ma potrebbe presentare qualche novità rispetto agli ultimi appuntamenti. Ecco quindi che si accende il ballottaggio tra i pali Ter Stegen-Neto: in difesa invece il quadro sembra essere più chiaro, naturalmente a partire da Piquè, in coppia ancora con Umtiti, mentre toccherà a Semedo e Jordi Alba agire come terzini. Per la mediana i tre più credibili titolari sono sempre il nuovo acquisto De Jong, Rakitic e Puig, mentre in attacco dovremmo rivedere dal primo minuto il tridente formato da Suarez, l’altro colpaccio estivo Griezmann e Dembelè, vista l’assenza di Leo Messi, purtroppo indisponibile per la doppia amichevole.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Gaetano, Zielinski; Callejon, Insigne, Younes; Milik. All.: Ancelotti.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic, De Jong, Puig; Dembelé, Suarez, Griezmann. All: Valverde.



