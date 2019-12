Probabili formazioni Napoli Bologna/ Quote, Palacio prima punta per Mihajlovic

Oggi, domenica 1 dicembre 2019, dovremo attendere le ore 18,00 per il fischio d’inizio del match del San Paolo per la 14^ giornata di Serie A tra Napoli e Bologna, le cui probabili formazioni sono ora sotto esame. Pur dopo il buon pareggio rimediato in Champions League contro il Liverpool, i tifosi si attendono ancora una forte e chiara risposta dal campo da parte dei ragazzi di Ancelotti, dopo le ultime polemiche e i punti persi in giro nel campionato. Ecco perchè al tecnico non saranno concessi errori oggi nello stilare le probabili formazioni di Napoli Bologna: anche perchè oggi ci sarà contro una squadra ben agguerrita e pronta a tornare a vincere dopo quasi un mese senza vittorie (l’ultima risale infatti al 27 ottobre contro la Sampdoria). Andiamo allora a controllare le mosse dei due tecnici per le probabili formazioni di Bologna Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Tenendo conto anche del pronostico del match del San Paolo, ecco che alla vigilia della 14^ giornata di Serie A sono sempre i campani i favoriti. Ecco che anche la snai è ben sicura e nell’1×2 ha fissato a 1,47 la vittoria del Napoli, contro il più elevato 6,50 segnato per il Bologna: il pari vale invece 4,50.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BOLOGNA

LE MOSSE DI ANCELOTTI

Per le probabili formazioni di Napoli Bologna, certo Ancelotti non farà a meno del classico 4-4-2, dove pure dovrebbe tornare titolare Insigne, dopo il fastidio al gomito provato negli ultimi giorni. Il numero 24 però dovrebbe essere titolare in mediana, in compagnia di Allan, Fabian Ruiz e Callejon: in attacco infatti il posto al fianco di Mertens dovrebbe venir affidato a Lozano, vincente nel ballottaggio con Llorente (mentre Milik è fermo in infermeria). Sono po mosse abbastanza nette anche in difesa dell’11 campano: qui infatti il tecnico dei partenopei dovrebbe affidarsi ancora a Manolas e Koulibaly come coppia centrale, mentre Di Lorenzo e Hysaj agiranno ai lati.

LE SCELTE DI MIHAJLOVIC

Sarà il 4-2-3-1 il modulo invece di Mihajlovic per le probabili formazioni di Napoli e Bologna, dove rimane ancora in dubbio Soriano, non al top della condizione. In caso di forfait dell’ex Villarreal è però pronto Svanberg per collocarsi sulla trequarti al fianco di Sansone e Orsolini e alle spalle della prima punta Palacio. Sono poi mosse abbastanza certe per la mediana del club felsineo: qui infatti vedremo ancora in campo dal primo minuto Medel e capitan Dzemaili, fresco di gol. Per la difesa non ci sono poi altre grandi sorpresa: per i rossoblu sono certe le maglie da titolari di Bani e Danilo al centro, mentre in corsia si faranno avanti Tomiyasu e Krejci.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-4-2): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 23 Hysaj; 7 Callejon, 8 F Ruiz, 5 Allan, 24 Insigne; 14 Mertens, 11 Lozano All. Ancelotti

BOLOGNA (4-2-3-1): 28 Skorupski; 14 Tomiyasu, 13 Bani, 23 Danilo, 11 Krejci; 5 Medel, 31 Dzemaili; 7 Orsolini, 32 Svanberg, 10 Sansone; 24 Palacio. All. Mihajlovic



