Probabili formazioni Napoli Cagliari/ Diretta tv: Ancelotti fa turnover? (Serie A)

Napoli Cagliari si gioca domani alle ore 21.00: le due formazioni scenderanno in campo al San Paolo per la partita valida per la quinta giornata di Serie A, primo turno infrasettimanale della stagione. Il Napoli ci arriva in grande forma con tre vittorie consecutive, l’ultima a Lecce dopo il trionfo sul Liverpool, dunque Carlo Ancelotti non vuole di certo fermarsi sul più bello. Il Cagliari di Rolando Maran d’altro canto si è rilanciato con la vittoria sul Genoa e adesso affronta questa difficile trasferta con la serenità di chi non ha nulla da perdere. Con queste premesse è lecito attenderci una partita interessante, dunque adesso è importante andare subito a vedere quali sono le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Napoli Cagliari.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo pure che Napoli Cagliari sarà visibile in esclusiva sui canali di Sky, in particolare su Sky Sport Serie A (il numero 202). Di conseguenza, segnaliamo che tutti gli abbonati a questa piattaforma avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CAGLIARI

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Continua il turnover, dunque nelle probabili formazioni di Napoli Cagliari ecco che Carlo Ancelotti nell’undici di partenza dovrebbe rilanciare Meret in porta, Di Lorenzo in difesa, Allan in mezzo al campo dove l’altra maglia dovrebbe essere contesa da Fabian Ruiz e Zielinski, Callejon esterno destro e in attacco Mertens, anche se nel reparto offensivo la concorrenza è ancora più incerta che negli altri reparti. Al fianco del belga si candida Llorente dopo la doppietta di Lecce, mentre Insigne e Lozano sono in ballottaggio per giocare sulla fascia sinistra. Non al meglio Manolas per i postumi di un lieve affaticamento al polpaccio, al centro della retroguardia possibile conferma per Maksimovic al fianco di Koulibaly.

LE MOSSE DI MARAN

Nelle probabili formazioni di Napoli Cagliari, per i sardi si deve fare i conti con l’emergenza a centrocampo: problemi fisici per Cigarini, che si aggiungono all’assenza dell’illustre infortunato Nainggolan. In cabina di regia potrebbe di conseguenza essere adattato Rog, oppure potrebbe trovare spazio Oliva che andrebbe a togliere il posto nella formazione di partenza a Ionita. In diesa si segnala un ballottaggio tra Cacciatore e Pisacane, mentre passando al reparto offensivo ecco che sulla trequarti Birsa può avere la meglio su Castro e in attacco Simeone è insidiato da Cerri, anche se in questo momento il figlio d’arte argentino sta benissimo e Rolando Maran ci penserà due volte prima di privarsi di lui.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, F. Ruiz, Insigne; Llorente, Mertens. All. Ancelotti.

A disposizione: Ospina, Karnezis, Malcuit, Ghoulam, Luperto, Hysaj, Manolas, Elmas, Younes, Zielinski, Milik, Lozano.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini; Nandez, Rog, Ionita; Birsa; Joao Pedro, Simeone. All. Maran.

A disposizione: Rafael, Walukiewicz, Pinna, Pisacane, Lykogiannis, Mattiello, Castro, Cigarini, Deiola, Oliva, Ragatzu, Cerri.



