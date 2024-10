PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI COMO: CHI GIOCA IL PRIMO ANTICIPO?

Match forse più intrigante del previsto, le probabili formazioni Napoli Como ci accompagnano naturalmente verso la partita che avrà il compito di inaugurare la settima giornata di Serie A fra la capolista e chi si candida a possibile rivelazione. Parliamo allora subito del Como di Cesc Fabregas, che con le ultime due vittorie consecutive sta cominciando a dimostrare un potenziale molto interessante: il progetto potrebbe quindi decollare davvero, anche se l’esame di oggi al Diego Armando Maradona sarà evidentemente fra i più difficili per i lariani.

Questo perché il Napoli di Antonio Conte è capolista solitaria e vuole consolidare sempre più il proprio primato: la difesa dopo lo scivolone di Verona è diventata solidissima, in attacco i gol arrivano e dopo il 2-0 rifilato al Monza si cerca il “bis lombardo”, sfruttando anche la settimana senza impegni europei a differenza delle rivali per il tricolore. La mancanza di questa variabile sicuramente è una delle notizie da tenere in considerazione per poi analizzare al meglio le probabili formazioni Napoli Como…

UNA CHIARA FAVORITA NELLE QUOTE PER IL PRONOSTICO

Presentando le probabili formazioni Napoli Como abbiamo reso onore ai lombardi, ma chiaramente nel pronostico sono favoriti i padroni di casa. L’agenzia Snai infatti quota il segno 1 a 1,42, mentre poi si sale all’intrigante quota 4,75 già in caso di pareggio (ovviamente segno X), fino al 7,00 che premierebbe in caso di colpo del Como chi avrà creduto nel segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI COMO

ALLA SCOPERTA DEI TITOLARI DI CONTE

Le probabili formazioni Napoli Como ci dicono che oggi Antonio Conte potrebbe scegliere il modulo 4-3-3, quindi con una difesa a quattro davanti a Caprile, titolare in porta per l’assenza dell’infortunato Meret; capitan Di Lorenzo apre questa retroguardia a quattro che vedrà poi centrali Rrahmani e Buongiorno, mentre a sinistra ecco un ballottaggio con Olivera comunque favorito su Spinazzola; da centrocampo in su invece sembra tutto già chiaro, con Zambo Anguissa e il regista Lobotka affiancati dal nuovo acquisto McTominay nella mediana a tre; infine, il tridente offensivo del Napoli dovrebbe proporci Politano a destra, oltre naturalmente a Lukaku come centravanti e Kvaratskhelia nei panni come sempre dell’ala sinistra.

QUALI SARANNO GLI UNDICI PER FABREGAS?

Sta crescendo bene la squadra di Cesc Fabregas, che per le probabili formazioni Napoli Como dovrebbe scegliere oggi il modulo 4-2-3-1 come punto di riferimento. In porta il titolare è ormai definitivamente Audero, con l’ex Reina riserva di lusso; le idee dell’allenatore spagnolo sembrano essere molto chiare, tanto che in difesa possiamo indicare il quartetto formato da Van der Brempt, Kempf, Dossena e Moreno da destra a sinistra; in mediana ecco naturalmente l’ex Barcellona Sergi Roberto, affiancato da Perrone; infine il reparto offensivo del Como potrebbe prevedere Strefezza a destra, il giovane Paz in posizione centrale e Fadera ala sinistra alle spalle del centravanti Cutrone, che ha già segnato quattro gol in questo campionato.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI COMO: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte.

COMO (4-2-3-1): Audero; Van der Brempt, Kempf, Dossena, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.