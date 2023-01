Probabili formazioni Napoli Cremonese/ Diretta tv: le prime scelte di Ballardini

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CREMONESE: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Napoli Cremonese ci accompagnano verso la partita che domani sera si giocherà nel capoluogo campano per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2022-2023 in gara unica. Per il Napoli di Luciano Spalletti sarà il debutto in Coppa Italia, che fatalmente in questa stagione potrebbe passare un po’ in secondo piano: lo scudetto infatti sembra sempre più vicino (gli scongiuri sono autorizzati) dopo il trionfo contro la Juventus, inoltre ricordiamo che a febbraio ricomincerà una Champions League nella quale in autunno i partenopei hanno fatto meraviglie. Il Napoli come affronterà quindi la Coppa Italia?

La Cremonese per giungere fin qui ha ottenuto il successo per 3-2 ai trentaduesimi contro la Ternana e il 4-2 contro il Modena nei sedicesimi: ora ecco una trasferta di enorme prestigio, ma le esigenze del campionato incombono e dopo la sconfitta contro il Monza c’è stato anche il cambio di allenatore, con l’arrivo di Davide Ballardini, atteso al debutto proprio al San Paolo dopo l’addio a Massimiliano Alvini. Tutto questo premesso, andiamo a presentare le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Napoli Cremonese…

DIRETTA NAPOLI CREMONESE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Napoli Cremonese sarà garantita in chiaro per tutti domani sera su Canale 5, dal momento che la Coppa Italia è per la seconda stagione consecutiva una esclusiva delle reti Mediaset. Di conseguenza sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video, tramite il sito Internet oppure l’applicazione del servizio Mediaset Play.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CREMONESE

LE MOSSE DI SPALLETTI

Nelle probabili formazioni di Napoli Cremonese è facile immaginare un ampio turnover, che d’altronde per Luciano Spalletti non significa abbassare la qualità, soprattutto in attacco. Cominciamo però dalla difesa, dove l’allenatore dei partenopei è pronto a lanciare il neo arrivato Bereszynski con Ostigard, Juan Jesus ed Olivera ed inoltre potrebbe essere la volta buona per vedere Sirigu in porta al posto di Meret; Ndombele, Demme ed Elmas potrebbero invece essere i favoriti per le tre maglie da titolare a centrocampo, con il modulo 4-3-3. Infine, come si diceva in attacco le scelte sono sempre ottime, il tridente contro la Cremonese potrebbe prevedere Lozano a destra, Simeone centravanti e Raspadori come ala sinistra.

LE SCELTE DI BALLARDINI

Tra i grigiorossi, le probabili formazioni di Napoli Cremonese ci proporranno la curiosità di scoprire le prime mosse di Davide Ballardini come allenatore dei lombardi. Di sicuro ci sarà turnover, con il cambio in panchina le incognite sono ancora più del solito ma noi proviamo ad ipotizzare un modulo 3-4-1-2 con Carnesecchi in porta, protetto dai tre difensori Hendry, Aiwu e Lochoshvili; a centrocampo invece i titolari potrebbero essere da destra a sinistra Ghiglione, Pickel, Castagnetti e Quagliata; infine, il reparto offensivo della Cremonese potrebbe prevedere Buonaiuto trequartista alle spalle dei due attaccanti Afena-Gyan e Ciofani.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CREMONESE: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Sirigu; Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Ndombele, Demme, Elmas; Lozano, Simeone, Raspadori. All. Spalletti.

CREMONESE (3-4-1-2): Carnesecchi; Hendry, Aiwu, Lochoshvili; Ghiglione, Pickel, Castagnetti, Quagliata; Buonaiuto; Afena-Gyan, Ciofani. All. Ballardini.











