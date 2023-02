Probabili formazioni Napoli Cremonese/ Diretta tv: Spalletti fa turnover? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CREMONESE: CHI GIOCA AL MARADONA?

Con le probabili formazioni di Napoli Cremonese ci avviciniamo alla partita che, valida per la 22^ giornata di Serie A 2022-2023, si gioca alle ore 20:45 di domenica 12 febbraio. Il Napoli viaggia a gonfie vele verso lo scudetto: domenica scorsa è bastata una timida accelerazione contro lo Spezia per segnare tre gol e confermare i 13 punti di vantaggio sull’Inter, un tesoretto davvero ampio che adesso inizia a pesare sull’economia di un campionato che la banda di Luciano Spalletti sta dominando in lungo e in largo.

Al Diego Armando Maradona va in scena il testa-coda, perché la Cremonese è mestamente ultima in classifica e ancora con zero vittorie: ha perso anche contro il Lecce in casa e la salvezza è sempre più un miraggio, eppure non bisogna dimenticare che in Coppa Italia i grigiorossi hanno fatto il colpo della vita eliminando i partenopei proprio qui, e ora in semifinale. Vedremo comunque come andranno le cose in campo al Maradona, aspettando che la partita si giochi consideriamo le scelte degli allenatori nelle probabili formazioni di Napoli Cremonese.

DIRETTA NAPOLI CREMONESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Cremonese sarà disponibile su Zona DAZN: il canale fa parte del pacchetto della piattaforma che ha acquisito i diritti per trasmettere tutta la Serie A, ma è visibile anche dagli abbonati alla televisione satellitare che lo troveranno al numero 214 del loro decoder. In alternativa rimane valida la solita opzione della diretta streaming video, per tutti i clienti di DAZN, e dunque il match della 22^ giornata potrà essere seguito utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CREMONESE

LE SCELTE DI SPALLETTI

Volendo ipotizzare le scelte di Spalletti in Napoli Cremonese diremmo che potrebbe esserci turnover: il vantaggio è enorme, tra poco arriverà la Champions League e allora diciamo che qualcosa potrebbe cambiare. In difesa, dove Kim Min-Jae è diffidato, può esserci spazio per Juan Jesus che farebbe coppia con Rrahmani; confermato Meret in porta, Di Lorenzo a destra mentre sull’altro versante la maglia da titolare andrebbe a Mathias Olivera. A centrocampo è possibile l’utilizzo di Ndombélé; l’ex Tottenham nel caso andrebbe a prendere il posto di Zambo Anguissa anche per caratteristiche, dunque sul centrosinistra giocherebbe come sempre Zielinski e a fare il playmaker basso sarebbe Lobotka, che è diventato insostituibile in questo Napoli che vola verso lo scudetto. Nel tridente offensivo invece si prepara l’avvicendamento a destra, con Elmas o Politano pronti a dare fiato a Lozano; a sinistra possibile conferma per Kvaratskhelia, Osimhen inizialmente potrebbe anche andare in panchina (inizialmente) per far giocare Giovanni Simeone o Raspadori.

I DUBBI DI BALLARDINI

Brutte notizie per Ballardini che in Napoli Cremonese non potrà disporre di Okereke: l’attaccante dovrebbe essere sostituito dall’esperto Daniel Ciofani, che farebbe coppia con Dessers mentre Afena-Gyan, giustiziere del Napoli in Coppa Italia, agirebbe dalla panchina ma pronto a dire la sua. Il modulo della Cremonese rimane il 3-5-2: a fare le mezzali sarebbero dunque Benassi da una parte e Pickel dall’altra, Meité invece potrebbe giocare in qualità di regista basso ma chiaramente con caratteristiche che lo porterebbero a fare il frangiflutti più che il playmaker. Poi due esterni che partono dal centrocampo e che sono Sernicola sulla corsia destra e Valeri che agisce a sinistra; in porta come sempre ci sarà Carnesecchi, la linea difensiva sarà invece comandata dall’ex Chiriches che gioca con la “protezione” di Alex Ferrari e Vasquez ai suoi fianchi.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CREMONESE: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, M. Olivera; Ndombélé, Lobotka, Zielinski; Elmas, G. Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; A. Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Benassi, Meité, Pickel, Valeri; Dessers, D. Ciofani. Allenatore: Davide Ballardini











