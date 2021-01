Probabili formazioni Napoli Empoli/ Diretta tv: Demme torna titolare?

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI EMPOLI: CHI GIOCHERÀ?

Le probabili formazioni di Napoli Empoli ci introducono alla partita per gli ottavi di Coppa Italia che domani andrà in scena allo stadio Diego Maradona-San Paolo. Per il Napoli si tratta del debutto stagionale in Coppa Italia, trofeo del quale è detentore, ma per Gennaro Gattuso arriva in un momento non esaltante in campionato, anche se la vittoria in extremis a Udine ha evitato che la crisi peggiorasse. Il turno è sulla carta ampiamente favorevole, in casa contro una squadra di Serie B, anche se l’Empoli è capolista del campionato cadetto e vorrà onorare nel migliore dei modi questa sfida prestigiosa. Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Napoli Empoli.

NAPOLI EMPOLI IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Napoli Empoli sarà visibile in diretta tv su Rai Due, dunque naturalmente in chiaro per tutti al tasto 2 del telecomando. Questo significa che ci sarà pure la diretta streaming video, che sarà sempre accessibile a tutti, in questo caso tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI EMPOLI

LE MOSSE DI GATTUSO

Le probabili formazioni di Napoli Empoli, per quanto riguarda Gennaro Gattuso, si baseranno sul turnover ma anche sulle scelte imposte dalla necessità, a causa di diversi giocatori infortunati. L’ultimo è Manolas, fermatosi per un problema muscolare contro l’Udinese, anche se i problemi principali sono in attacco. Recuperati Demme e Koulibaly, ma solo il primo dovrebbe essere titolare, mentre con il senegalese si userà grande cautela. Turnover limitato dunque e consueto modulo 4-2-3-1. In porta sempre vivo il ballottaggio tra Ospina e Meret, in difesa Di Lorenzo a destra, mentre a sinistra altro possibile dubbio tra Ghoulam e Hysaj. La coppia centrale sarà formata da Maksimovic e Rrahmani, con Koulibaly appunto in panchina. A centrocampo si rivede invece Demme al fianco di Bakayoko, in attacco poi Llorente scalpita per una chance almeno in Coppa Italia e dietro di lui dovrebbero agire Politano, Zielinski ed Insigne.

LE SCELTE DI DIONISI

Sul fronte toscano, per le probabili formazioni di Napoli Empoli ricordiamo che la Serie B ha riposato nello scorso weekend, ma la squadra di Alessio Dionisi è attesa domenica dallo scontro diretto contro la Salernitana. Crediamo comunque che l’Empoli onorerà la partita contro il Napoli con la miglior formazione possibile. Infortunati Bandinelli e Zappella, il modulo sarà il solito 4-3-1-2. In porta Furlan potrebbe rilevare Brignoli. In difesa ecco la coppia centrale con Romagnoli e Casale, a destra Fiamozzi mentre Parisi dovrebbe essere il terzino sinistro titolare. A centrocampo avremo in cabina di regia Stulac, con Ricci ed Haas ai suoi fianchi come mezzali. Sulla trequarti Bajrami agirà in supporto dei due attaccanti che potrebbero essere Matos e Olivieri, con Mancuso dunque stavolta nei panni del jolly.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Ghoulam; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Llorente. All. Gattuso.

EMPOLI (4-3-1-2): Furlan; Fiamozzi, Casale, Romagnoli, Parisi; Ricci, Stulac, Haas; Bajrami; Matos, Olivieri. All. Dionisi.



