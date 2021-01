Probabili formazioni Napoli Empoli/ Quote: una chance per Llorente?

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI EMPOLI: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Napoli Empoli ci danno informazioni sulle possibili scelte dei due allenatori per la partita degli ottavi di Coppa Italia che questo pomeriggio andrà in scena allo stadio Diego Maradona del capoluogo campano. Il Napoli di Gennaro Gattuso è logicamente favorito, in casa contro una squadra di Serie B, anche se l’Empoli è capolista del campionato cadetto e non avrà nulla da perdere al San Paolo. Chi deve vincere sono naturalmente i padroni di casa, tra l’altro anche detentori della Coppa Italia, che con la vittoria in extremis a Udine hanno evitato di scivolare in una vera e propria crisi, ma sicuramente non stanno vivendo il loro migliore momento stagionale. Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le ultime notizie circa le probabili formazioni di Napoli Empoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico di Napoli Empoli, chiaramente favorevole ai partenopei anche secondo le quote dell’agenzia Snai. Il segno 1 di conseguenza è quotato a 1,25, per poi salire fino a quota 6,25 in caso di pareggio (segno X) e fino a 11 volte la posta in palio in caso di colpaccio dell’Empoli, per chi avesse creduto nel segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI EMPOLI

LE MOSSE DI GATTUSO

Le probabili formazioni di Napoli Empoli vedranno Gennaro Gattuso fare un turnover temperato dagli infortuni che ne limitano le scelte in molti settori del campo. La buona notizia è che sono recuperati Demme e Koulibaly, anche se soltanto il primo dovrebbe essere titolare, perché per il senegalese non si correrà alcun rischio. Turnover limitato dunque e consueto modulo 4-2-3-1. In porta sempre vivo il ballottaggio tra Ospina e Meret, in difesa confermato Di Lorenzo a destra, mentre a sinistra se la giocano Ghoulam e Hysaj. La coppia centrale sarà formata da Maksimovic e Rrahmani, che nelle ultime uscite sta cominciando a trovare spazio. A centrocampo come abbiamo accennato si rivede Demme al fianco di Bakayoko oppure Fabian Ruiz che sembra però indirizzato alla panchina. In attacco almeno in Coppa Italia potremmo vedere Llorente titolare come centravanti, con Politano, Zielinski ed Insigne a suo sostegno, perché le alternative scarseggiano causa infortuni e chi sta bene gioca.

LE SCELTE DI DIONISI

Sul fronte toscano, per le probabili formazioni di Napoli Empoli mister Alessio Dionisi dovrà trovare il giusto equilibrio tra un big match da onorare con una formazione di livello e il pensiero che potrebbe già andare alla Salernitana, rivale di domenica nella ripartenza della Serie B. Il modulo dell’Empoli sarà comunque il solito 4-3-1-2. In porta Furlan, titolare in Coppa Italia finora, potrebbe rilevare Brignoli. In difesa ecco la coppia centrale con Romagnoli e Casale, Fiamozzi terzino destro mentre Parisi dovrebbe essere titolare a sinistra. A centrocampo avremo in cabina di regia Stulac, con Ricci ed Haas ai suoi fianchi come mezzali e Damiani dunque che dovrebbe essere destinato alla panchina. Sulla trequarti il titolare sarà Bajrami, chiamato a supportare i due attaccanti Matos e Olivieri, perché il bomber Mancuso dovrebbe essere il jolly a partita in corso.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Ghoulam; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Llorente. All. Gattuso.

EMPOLI (4-3-1-2): Furlan; Fiamozzi, Casale, Romagnoli, Parisi; Ricci, Stulac, Haas; Bajrami; Matos, Olivieri. All. Dionisi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA