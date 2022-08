Probabili formazioni Napoli Espanyol/ Quote: dove giocherà Lozano?

Le probabili formazioni di Napoli Espanyol ci presentano la partita amichevole di questa sera a Castel di Sangro, che sarà naturalmente per gli azzurri partenopei di Luciano Spalletti l’ultimo banco di prova in vista dell’ormai imminente debutto in campionato, atteso per il giorno di Ferragosto contro l’Hellas Verona. Oggi si completa dunque la serie di partite amichevoli nella sede del ritiro abruzzese, la Spagna ha monopolizzato la scelta delle rivali e dopo il Girona ecco l’Espanyol.

Esame di spagnolo quindi per il Napoli, ancora una volta: anche per l’Espanyol naturalmente è ormai imminente il debutto nella Liga e questo significa che le scelte di mister Luciano Spalletti per l’amichevole di oggi saranno molto attendibili circa le attuali gerarchie. Andiamo allora subito a scoprire le ultime notizie circa le probabili formazioni di Napoli Espanyol.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Napoli Espanyol, fornite dall’agenzia di scommesse Snai. Gli azzurri partono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,70, mentre poi si sale a quota 3,50 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 4,50 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse invece vincere l’Espanyol.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ESPANYOL

LE SCELTE DI SPALLETTI

Le probabili formazioni di Napoli Espanyol vedranno Luciano Spalletti intenzionato proporre un modulo 4-3-3 che dovrebbe vedere Meret titolare in porta; pochi dubbi anche nella difesa a quattro, che dovrebbe proporre da destra a sinistra Di Lorenzo, Rrahmani, il nuovo acquisto Kim e Mario Rui; a centrocampo i tre titolari potrebbero essere Zambo Anguissa, Lobotka e Fabian Ruiz; qualche piccolo dubbio in più in attacco, dove schieriamo il tridente con Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia, ma il messicano potrebbe anche passare a sinistra con l’innesto di Politano a destra.

LE MOSSE DI MARTINEZ

Diamo brevemente uno sguardo anche alle scelte dell’allenatore spagnolo Diego Martinez per quanto riguarda le probabili formazioni di Napoli Espanyol. Il modulo di riferimento per quanto riguarda i catalani dovrebbe essere un speculare 4-3-3 con Lecomte in porta; difesa a quattro formata da Gil, Cabrera, Recasens e Puig da destra a sinistra; Souza, Darder e Bare nel terzetto di centrocampo; in attacco invece ecco il tridente con Embarba, Joselu e Puado.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ESPANYOL: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

ESPANYOL (4-3-3): Lecomte; Gil, Cabrera, Recasens, Puig; Souza, Darder, Bare; Embarba, Joselu, Puado. All. Martinez.











