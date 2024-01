Probabili formazioni Napoli Fiorentina/ Quote: Simeone vs Beltran in attacco (Supercoppa, 18 gennaio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA: CHI GIOCA STASERA?

Con le probabili formazioni di Napoli Fiorentina siamo sempre più vicini alla prima semifinale di Supercoppa Italiana: per la prima volta questo trofeo apre alla formula con quattro squadre, e giovedì 18 gennaio i partenopei e i viola si sfideranno per l’accesso alla finale. Un Napoli in difficoltà, ma che prima di partire per l’Arabia Saudita ha raccolto una vittoria di fondamentale importanza: battuta la Salernitana all’ultimo secondo, il match del Diego Armando Maradona ci ha consegnato una squadra non ancora guarita ma che intanto ha incamerato tre punti vitali per la fiducia.

La Fiorentina invece ha dovuto rimontare l’Udinese, perdendo terreno nella lotta alla Champions League: i viola hanno conservato il quarto posto e il segno sulla stagione non può che essere positivo, ma certamente è stata sprecata un’occasione per mettere distanza rispetto alle concorrenti. Ora concentriamoci sulle scelte che i due allenatori opereranno questa sera: tra poche ore saremo in campo per la prima semifinale di Supercoppa Italiana, quindi prendiamoci del tempo per analizzare nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni di Napoli Fiorentina.

QUOTE E PRONOSTICO

Aggiungendo qualche informazione alle probabili formazioni di Napoli Fiorentina, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita, valida per la semifinale di Supercoppa Italiana. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra partenopea vi farebbe guadagnare 2,50 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3,30 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione viola, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 2,85 volte la somma messa sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA

LE SCELTE DI MAZZARRI

Forse il dubbio maggiore che Walter Mazzarri ha per Napoli Fiorentina è quello nel ruolo di centravanti: con Osimhen in Coppa d’Africa (come Zambo Anguissa), la maglia è contesa dal grande ex Giovanni Simeone e Raspadori, e questa volta a spuntarla potrebbe essere il Cholito. L’ex Sassuolo invece potrebbe tornare utile per l’esterno destro, ma qui il favorito rimane Politano; sull’altro versante ovviamente giocherà Kvaratskhelia. A centrocampo l’assenza di Zambo Anguissa si farà sentire; da capire chi coprirà questo slot, le alternative possono essere Cajuste (che però è uscito acciaccato dalla partita contro la Salernitana), un Gaetano il cui futuro a breve termine è ancora da definire e Pasquale Mazzocchi, che giocherebbe adattato sulla mezzala. Qui allora bisognerà capire cosa deciderà di fare Mazzarri, che per il resto si affiderà ovviamente a Lobotka e Zielinski; in porta Gollini potrebbe avere la meglio sull’acciaccato Meret, mancherà Natan e quindi Juan Jesus (o Ostigard) dovrà giocare al fianco di Rrahmani, mentre sulle corsie laterali spazio a Di Lorenzo e Mario Rui (Mathias Olivera ha comunque recuperato), con il già citato Mazzocchi che potrebbe comunque scalare a sinistra.

LE MOSSE DI ITALIANO

In Napoli Fiorentina Vincenzo Italiano non recupera i suoi infortunati, e spicca soprattutto il nome di Nico Gonzalez: i viola saranno ancora senza l’argentino, dunque a sinistra nel tridente offensivo si candida per forza di cose Brekalo perché Kouamé è in Coppa d’Africa, poi dovremmo avere Beltran confermato come centravanti, in questo momento in vantaggio su Nzola, e Ikoné che agirà invece a sinistra. A fare il trequartista centrale dovrebbe essere Bonaventura: non dovrebbe esserci troppo turnover e dunque l’ex di Atalanta e Milan è sempre in vantaggio su Barak, comunque ottima alternativa. Allo stesso modo Arthur Melo si prenderà la maglia di playmaker basso, al suo fianco la scelta di Italiano dovrebbe vertere su Mandragora che nelle ultime settimane ha alzato le sue quotazioni. In difesa c’è sempre il solito dubbio tra i tre centrali: Milenkovic dovrebbe tornare titolare, poi giocherà uno tra Martinez Quarta e Luca Ranieri. A destra Kayode potrebbe avere un turno di riposo: dal calciomercato di gennaio è arrivato Faraoni che scalpita per una maglia da titolare, sull’altro versante ballottaggio tra Biraghi e Parisi con Oliver Christensen che in porta dovrebbe prendere il posto di Pietro Terracciano.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, G. Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri

FIORENTINA (4-2-3-1): O. Christensen; Faraoni, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran. Allenatore: Vincenzo Italiano











