Probabili formazioni Napoli Frosinone/ Diretta tv: quanto turnover? (Coppa Italia, 18 dicembre 2023)

Con le probabili formazioni di Napoli Frosinone ci avviciniamo alla partita che domani sera sarà valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia allo stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri settimana scorsa hanno conquistato la qualificazione in Champions League e sono tornati a vincere anche in campionato, ma la Coppa Italia resta la strada più breve per provare a vincere un trofeo anche in questa stagione e allora vedremo quale sarà l’atteggiamento dei partenopei, pur con l’inevitabile turnover come vedremo.

Il Frosinone di Eusebio Di Francesco arriva invece dalla sconfitta di Lecce in campionato, ma globalmente sta disputando una buona stagione, per cui potrebbe affrontare questa prestigiosa trasferta di Coppa Italia cercando una soddisfazione ulteriore, che sicuramente entrerebbe nella storia della società ciociara, senza eccessive pressioni. Con queste premesse, adesso andiamo a scoprire quali potrebbero essere le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Napoli Frosinone.

DIRETTA NAPOLI FROSINONE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Napoli Frosinone sarà garantita in chiaro per tutti su Canale 5, questo significa che grazie al servizio di Mediaset Infinity il match sarà visibile anche in diretta streaming video tramite il sito o l’app di Infinity.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FROSINONE

LE SCELTE DI MAZZARRI

Nelle probabili formazioni di Napoli Frosinone, dobbiamo naturalmente osservare che Walter Mazzarri ricorrerà ad un ampio turnover. Fra i pali spazio a Gollini, mentre in difesa dovremmo vedere il giovane Zanoli e Mario Rui come terzini, con la possibile coppia centrale formata da Østigård e Juan Jesus. A centrocampo possibile chance per Demme in regia, con Cajuste e Gaetano mezzali, anche se è da valutare la possibilità che almeno uno dei tre classici titolari possa partire dal primo minuto, verosimilmente proprio Lobotka come regista. In attacco infine partiranno dal 1′ minuto Simenone nel ruolo di centravanti e ai suoi lati gli esterni offensivi Lindstrøm a destra e Raspadori a sinistra.

LE MOSSE DI DI FRANCESCO

Parziale turnover anche per Eusebio Di Francesco, anche se meno drastico nelle probabili formazioni di Napoli Frosinone. In porta ci aspettiamo titolare Frattali; davanti a lui, ecco da destra a sinistra nella difesa a quattro Monterisi, Okoli, Romagnoli e uno tra Oyono e Lirola, che potrebbero essere in ballottaggio; a centrocampo potrebbero agire dal primo minuto Lulic, Bourabia in posizione centrale e Gelli; infine, nel tridente d’attacco per questa partita di Coppa Italia, il Frosinone dovrebbe proporre Soulé ala destra, Cuni come centravanti e Caso a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FROSINONE: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Zanoli, Østigård, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Gaetano; Lindstrøm, Simeone, Raspadori. All. Mazzarri.

FROSINONE (4-3-3): Frattali; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Oyono; Lulic, Bourabia, Gelli; Soulé, Cuni, Caso. All. Di Francesco.











