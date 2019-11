Probabili formazioni Napoli Genoa/ Quote, Ancelotti conferma i titolari (Serie A)

Questa sera alle ore 20,45 al San Paolo si giocherà la sfida della 12^ giornata di Serie A tra Napoli e Genoa: esaminiamo dunque le probabili formazioni del match. Nel ciclone delle polemiche, Ancelotti certo non potrà permettersi errori nello stilare le probabili formazioni di Napoli Genoa, ma certo il clima nello spogliatoio è più che rovente e non saranno certo queste le condizioni migliori per scendere in campo. Di contro poi i campani avranno il Genoa del neo tecnico Motta, che punta sulla voglia di rivalsa dopo un avvio di stagione disastroso per mettere al tappeto una big del campionato, sfruttando a suo favore il grande nervosismo avversario. Andiamo allora ad analizzare le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Napoli Genoa.

QUOTE E PRONOSTICO

Prendendo in esame anche il pronostico di questo match della Serie A, ecco che il favore delle quote è ovviamente per Ancelotti e i suoi. Il portale di scommesse snai poi nell’1×2 concede al Napoli la valutazione di 1,40 in caso di vittoria, contro il più elevato 7,00 assegnato al Genoa: il pari vale 5,00.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI GENOA

LE MOSSE DI ANCELOTTI

Per le probabili formazioni di Napoli Genoa, Ancelotti questa sera non dovrebbe proporci grandi novità nello schieramento campano, anche se tanti giocatori hanno già nelle gambe 90 minuti nel match di Champions league col Salisburgo. In ogni caso oggi al San Paolo saranno Di Lorenzo e Mario Rui i titolari ai lati del reparto arretrato, con Manolas e Koulibaly al centro (ma Maksimovic rimane una buona alternativa). Per la 12^ giornata di Serie A poi vi sono concrete chance di recuperare Allan almeno per la panchina: i titolari in mediana però rimarranno gli stessi e quindi Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz e Insigne. Non si aprono poi grandi ballottaggi nemmeno in attacco, con Mertens e Milk titolari dal primo minuto.

LE SCELTE DI MOTTA

Sarà invece il 4-2-3-1 il modulo di riferimento per Motta che in questo turno di certo rinuncerà a Kouame, impegnato con le nazionali. Vedremo Agudelo in campo dal primo minuto con Pandev sull’estreno di attacco, mentre Pinamonti sarà la prima punta protagonista. Alle loro spalle di farà avanti poi Saponara (che entra però in ballottaggio con Gumus), mentre per la mediana del Genoa le maglie da titolari sono già state confermate a Schone e Lerager. Sono poi mosse certe per il tecnico rossoblu in difesa, dove Radu si collocherà tra i pali: Ghiglione, Romero, Zapata e Ankersen oggi saranno in campo al San Paolo dal primo minuto.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-4-2): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly,6 Mario Rui; 7 Callejon, 20 Zielinski, 8 Ruiz, 24 Insigne; 99 Milik, 14 Mertens All. Ancelotti

GENOA (4-2-3-1): 97 Radu; 18 Ghiglione, 17 Romero, 2 Zapata, 32 Ankersen; 20 Schone, 8 Lerager; 19 Pandev, 91 Saponara, 28 Agudelo; 99 Pinamonti All. Motta



