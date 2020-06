Probabili formazioni Napoli Inter/ Diretta tv: Conte rivoluziona il centrocampo?

Pubblicità

Si giocherà solo domani sera alle ore 21.00 in un San Paolo certamente silenzioso, la semifinale della Coppa Italia tra Napoli e Inter, le cui probabili formazioni sono ora sotto ai riflettori. E di certo siamo ben impazienti di rivedere i nostri beniamini i in campo: dopo tre mesi di stop per l’emergenza sanitaria da coroanvrius, il grande calcio riparte i battenti e riparte dalla Coppa Italia e della sfida che vedrà la formazione di Antonio Conte tentare l’impresa fuori casa per strappare il pass della finale e dunque capovolgere l’1-0 subito nel match di andata. Obbiettivo è dunque chiaro ma non facile, tenuto conto che non si gioca da mesi e che a breve si accenderà un vero tour de force per concludere la stagione entro i primi di agosto. Conte ovviamente, i cui giocatori poi saranno di nuovo in campo, salvo la finale, il prossimo fine settimana per i recuperi di campionato, ha preparato molto bene la sfida, dalle probabili formazioni: non meno ha studiato Gattuso, cui pure per disegnare l’11 dovrà fare attenzione a qualche caso dubbio. Andiamo allora ad esplorare da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Napoli-Inter.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Nel frattempo ricordiamo che la diretta tv di Napoli Inter sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Uno, come da tradizione per le partite di cartello nelle fasi decisive della Coppa Italia. Di conseguenza sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video tramite sito oppure applicazione di Rai Play.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER

LE MOSSE DI GATTUSO

Dopo tre mesi di stop per l’emergenza sanitaria, ecco che gli azzurri tornano in campo e per le probabili formazioni di Napoli Inter, Gattuso ha intenzione di riprendere di fatto lì dove eravamo rimasti o quasi. Confermato Ospina tra i pali, ecco che dopo la sosta per la pandemia il tecnico può riabbracciare Koulibaly al centro del reparto difensivo, ma sarà costretto a fare a meno di Manolas, vittima di un problema muscolare: Di Lorenzo e Mario Rui saranno le prime scelte in corsia. Per la mediana l’allenatore calabrese ha in mente di lanciare dal primo minuto Demme in cabina di regia con Zielinski e Fabian Ruiz al suo fianco. Sono poi maglie già consegnate anche in attacco, dove per il ruolo di prima punta Mertens dovrebbe vincere il ballottaggio con Milik (ormai in uscita a fine stagione): Insigne e Callejon saranno le prime scelte ai lati del bomber belga.

LE SCELTE DI CONTE

Per la sfida di domani sera, ecco che invece Conte per le probabili formazioni di Napoli. Inter potrebbe rilanciare una nuova soluzione nello schieramento, con l’introduzione del trequartista, come pure è capitato (sia pure solo pochissime volte) nella prima parte della stagione 2019-20. La proposta è senza dubbio molto interessante: in tal caso dovrebbe essere Eriksen a farsi trovare pronto alle spalle delle due punte, dove ovviamente i tifosi nerazzurri si aspettano scintille dalla coppa con Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Per la mediana, che a questo punto verrebbe composta a 4 le maglie da titolari dovrebbero cadere su Candreva, Barella, Brozovic e Young, ma non sono qui da escludere rivoluzioni anche in corso del match. Le vere certezze per l’11 dell’Inter di certo arrivano dalla difesa: confermato Handanovic tra i pali, ecco che di fronte al capitano nerazzurro dovremmo vedere domani dal primo minuto Bastoni, De Vrij e Skriniar. Destinato alla panchina Diego Godin, non al top della condizione alla vigilia di questo big match al San Paolo.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): 25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 26 Koulibaly, 19 Maksimovic 23 M Rui; 8 F Ruzi, 4 Demme, 20 Zielinski; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 Insigne All. Gattuso

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 33 Bastoni, 6 De Vrij, 37 Skriniar; 87 Candreva, 23 Barella, 77 Brozovic, 15 Young; 24 Eriksen; 10 L Martinez, 9 Lukaku All. Conte



