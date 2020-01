Probabili formazioni Napoli Inter/ Quote: rebus attacco per Gattuso (Serie A)

Napoli Inter si giocherà questa sera alle ore 20.45: le due formazioni daranno vita al San Paolo alla partita che naturalmente sarà il big-match della prima giornata di Serie A nel nuovo anno. Gennaro Gattuso, dopo la vittoria in extremis contro il Sassuolo prima di Natale, ha bisogno di un altro successo per dare la svolta, ma bisognerà la marcia di Antonio Conte che, dopo la vittoria sul Genoa, vuole ripartire violando un campo spesso ostico per i nerazzurri. Allora adesso andiamo ad analizzare senza indugio quali siano le ultime notizie sulle probabili formazioni di Napoli Inter a non molte ore dal via di questa partita.

Diamo allora adesso uno sguardo anche alle quote per la grande sfida Napoli Inter secondo l’agenzia Snai. Regna l’equilibrio su quello che potrà essere l’esito: il segno 1 è quotato a 2,50, mentre si sale a 2,75 in caso di vittoria dell’Inter per chi avrà creduto nel segno 2. L’ipotesi più remunerativa per gli scommettitori sarebbe invece il pareggio: il segno X infatti vale 3,50.

Nelle probabili formazioni di Napoli Inter, aria di derby per Gennaro Gattuso che conferma il 4-3-3 e dovrebbe continuare a puntare su Milik come prima punta, con Callejon e Insigne ai suoi lati; non sarà però facile lasciare fuori Mertens e c’è pure Lozano che scalpita, di conseguenza ci sono ancora alcune riserve da sciogliere solo a ridosso della partita. In difesa ci sono alcuni problemi, in primis l’assenza di Koulibaly alla quale si aggiunge qualche acciacco per Maksimovic, dunque potrebbe essere il recuperato Luperto a fare coppia centrale con Manolas davanti al portiere Meret; confermate le scelte sugli esterni, con Di Lorenzo terzino destro e Mario Rui favorito su Hysaj dall’altra parte. A centrocampo Allan si riprende il ruolo di mezzala, nel quale è sicuramente più efficace; dunque Fabian Ruiz torna a fare il playmaker e ci sarà poi Zielinski a completare la mediana, con Elmas prima alternativa.

Sul fronte nerazzurro, le probabili formazioni di Napoli Inter portano due buone notizie ad Antonio Conte che ritrova Brozovic e Lautaro Martinez dopo la squalifica. Resta invece ai box Asamoah così come Sanchez e pure D’Ambrosio che si è fatto male nei giorni scorsi, dunque a fare il laterale sinistro sarà ancora una volta Biraghi mentre a destra dovrebbe esserci Candreva. Recuperato Barella, ma l’ex Cagliari dovrebbe andare in panchina: a centrocampo infatti i titolari dovrebbero essere naturalmente Brozovic, poi Vecino e Sensi, atteso finalmente da titolare dopo lo spezzone contro il Genoa prima di Natale, con Gagliardini in alternativa. Davanti Lautaro Martinez torna a formare la solita coppia con Lukaku, mentre in difesa c’è l’ormai solito ballottaggio aperto tra Godin e Bastoni, vista l’importanza della partita l’uruguaiano parte favorito e dovrebbe essere schierato insieme agli intoccabili De Vrij e Skriniar, naturalmente nella difesa a tre davanti ad Handanovic.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso.

A disposizione: Ospina, Karnezis, Hysaj, Maksimovic, Ghoulam, Elmas, Younes, Gaetano, Mertens, Llorente, Lozano.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Malcuit, Koulibaly.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Biraghi; L. Martinez, Lukaku. All. Conte.

A disposizione: Padelli, Bastoni, Ranocchia, Lazaro, Barella, Gagliardini, Borja Valero, Dimarco, Agoumé, Esposito, Politano.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Asamoah, Sanchez, D’Ambrosio.



