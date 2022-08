Probabili formazioni Napoli Juve Stabia/ Tutti i nuovi acquisti subito in campo?

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVE STABIA: CHI GIOCA L’AMICHEVOLE?

Con le probabili formazioni di Napoli Juve Stabia parliamo dell’amichevole che la società partenopea ha organizzato presso il proprio stadio: mercoledì 24 agosto alle ore 18:00 il Diego Armando Maradona aprirà le porte per una partita che è un derby, contro la squadra di Castellammare di Stabia che nel frattempo sta ancora aspettando di scoprire quando potrà iniziare ufficialmente il suo campionato di Serie C, e contro quali avversari. L’amichevole Napoli Juve Stabia sarà una festa: l’obiettivo è quello di presentare i nuovi acquisti azzurri al pubblico, e dunque il match sarà una sorta di contorno.

Secondo questo ragionamento, e anche pensando al fatto che domenica sera Luciano Spalletti sarà impegnato in un difficile test di campionato sul campo della Fiorentina, quella che dovremmo vedere in campo almeno inizialmente sarà una formazione rimaneggiata: scopriamolo insieme provando a fare le nostre ipotesi e considerando anche quali potrebbero essere le scelte del collega Leonardo Colucci, addentrandoci insieme nei meandri delle probabili formazioni di Napoli Juve Stabia per scoprire i due undici in campo al Diego Armando Maradona.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVE STABIA

LE SCELTE DI SPALLETTI

Come detto, Napoli Juve Stabia servirà per presentare al pubblico i nuovi acquisti: per questo motivo possiamo ipotizzare che il 4-3-3 di partenza sia per Spalletti una sorta di selezione di chi è arrivato in estate a vestire la maglia azzurra. In porta avremo Sirigu, protetto da una linea difensiva nella quale Kim Min-Jae farà coppia con Ostigard; sulla corsia sinistra ecco Mathias Olivera, mentre per completare il reparto potrebbe essere utilizzato il giovane Zanoli, che l’anno scorso ha fatto bene quando è stato chiamato in causa in Serie A. A centrocampo il volto nuovo è quello di Ndombele: l’ex Tottenham era in panchina contro il Monza e qui potrebbe avere la maglia da titolare, in mediana il regista potrebbe nuovamente essere Lobotka con Elmas che a questo punto può venire impiegato come interno. Davanti invece la grande attesa è per Raspadori e Giovanni Simeone: si è già rivelato il georgiano Kvaratskhelia autore di tre gol nelle due partite di campionato, il tridente potrebbe essere composto da questi tre elementi e poi bisognerà eventualmente capire quanto Spalletti li lascerà in campo, visto che la Fiorentina si avvicina…

GLI 11 DI COLUCCI

Già più difficile pensare alle scelte di Leonardo Colucci in Napoli Juve Stabia: un paio di giorni fa il nuovo allenatore delle vespe ha lamentato la carenza in alcuni ruoli, ma deve ancora fare il suo esordio ufficiale. Intanto anche qui il modulo dovrebbe essere il 4-3-3, eredità dello scorso anno: il portiere sarebbe Barosi, con una linea difensiva comandata dal veterano Tonucci che giocherà al fianco di uno tra Matino e Cinaglia. A fare da esterni possiamo inserire Maggioni a destra e Mignanelli sull’altro versante; interessante la cabina di regia, perché Manuel Ricci è calciatore esperto e in possesso di geometrie. A fare da supporto sulle mezzali, le alternative ci sono: si può eventualmente puntare su Scaccabarozzi, confermato rispetto alla scorsa stagione, e uno tra Erradi e Berardocco senza dimenticarsi di Altobelli e del giovane, nuovo arrivato Maselli (classe 2001). Davanti, Bentivegna e Giuseppe D’Agostino, quest’ultimo proprio in prestito dal Napoli, possono essere i due laterali; Pandolfi, arrivato dal Cosenza, si gioca la maglia di centravanti con Barlafante, che la Juve Stabia ha invece acquistato dal Pineto in Serie D.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVE STABIA: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Sirigu; Zanoli, Ostigard, Kim Min-Jae, Mathias Olivera; Elmas, Lobotka, Ndombele; Raspadori, G. Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti

JUVE STABIA (4-3-3): Barosi; Maggioni, Tonucci, Cinaglia, Mignanelli; Scaccabarozzi, M. Ricci, Berardocco; Giu. D’Agostino, Pandolfi, Bentivegna. Allenatore: Leonardo Colucci











