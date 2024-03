Probabili formazioni Napoli Juventus/ Diretta tv: dubbi Zielinski e Chiesa (Serie A, 2 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS: CHI GIOCA AL MARADONA?

Le probabili formazioni di Napoli Juventus ci spingono verso il big match del Diego Armando Maradona, in programma alle ore 20:45 di domenica 3 marzo per la 27^ giornata di Serie A 2023-2024. Il Napoli ha da tempo abdicato dal suo trono: in difficoltà da subito, con Francesco Calzona è al terzo allenatore di una stagione per il momento totalmente negativa, che può ancora essere parzialmente riscattata dalla qualificazione alla prossima Champions League e da quella attuale, con una partita che attende a Barcellona per replicare i quarti di finale dello scorso anno, in un contesto però che non si può non definire deludente.

La Juventus è tornata a vincere ma resta appannata: il successo contro il Frosinone maturato all’ultimo secondo non cancella il periodo di flessione che è costato verosimilmente la corsa allo scudetto, per la Champions League dovrebbe essere fatta ma resta comunque la sensazione di una squadra da rivedere in alcuni effettivi e forse a questo punto anche nell’allenatore. Aspettando che arrivi domenica sera per la partita, proviamo a ipotizzare le possibili scelte dei due allenatori per il big match del Maradona, prendendoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni di Napoli Juventus.

NAPOLI JUVENTUS STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Juventus non sarà una di quelle che sono trasmesse sui canali della televisione satellitare: per ogni giornata del massimo campionato di calcio ne abbiamo tre, ma questa non rientra nel pacchetto del turno. Va però ricordato, come ben sappiamo, che tutte le partite di Serie A sono fornite dalla piattaforma DAZN, che ha i diritti per mandare in onda l’intero campionato di calcio (naturalmente in diretta streaming video) e per accedere alla quale avrete bisogno di sottoscrivere un abbonamento. Lo stesso discorso va fatto per l’altro portale che garantisce questo servizio, vale a dire Now Tv, ma per l’appunto solo per le partite che siano mandate in onda su Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS

LE SCELTE DI CALZONA

Potrebbero essere due i dubbi di Calzona in vista di Napoli Juventus: uno a centrocampo e uno in attacco. Il primo riguarda una maglia per Zielinski, come noto fuori dalla lista per la Champions League e dunque titolare virtualmente in campionato, anche se per questo match il tecnico del Napoli potrebbe puntare su Hamed Traoré. Nel tridente invece Politano è favorito su Raspadori, che comunque si gioca la maglia di esterno destro; per il resto, tutto confermato con Natan che si riprende il posto al centro della difesa facendo coppia con Rrahmani, a protezione di Meret, Di Lorenzo che ovviamente agirà a destra e Mathias Olivera preferito a Mario Rui sull’altro lato del campo. In mezzo avremo la regia di Lobotka, con Zambo Anguissa che sarà impiegato come mezzala sul centrodestra; davanti ecco Osimhen, che contro il Cagliari è finalmente tornato al gol, e a sinistra chiaramente Kvaratskhelia che è però lontano dagli straordinari picchi toccati nell’anno dello scudetto.

LE MOSSE DI ALLEGRI

Situazione complessa per Massimiliano Allegri, che in Napoli Juventus ha fuori quasi tutto il centrocampo: oltre agli squalificati di lungo corso Pogba e Fagioli sono assenti anche McKennie e Rabiot, le due mezzali. Ci sarà spazio allora per Alcaraz, che ha fatto intravedere qualcosa nello spezzone contro il Frosinone, e Miretti che accompagneranno la regia di Locatelli; sulle corsie laterali non si dovrebbe cambiare con Cambiaso che sarà regolarmente a destra e Kostic che agirà sulla sinistra. In porta come sempre Szczesny, ricordando che il suo secondo Perin è ai box per infortunio; in difesa torna Danilo che dunque completerà il reparto con Gatti e Bremer, mentre in attacco c’è un punto di domanda aperto visto che ultimamente Federico Chiesa è davvero poco brillante, quindi anche per sparigliare le carte Allegri potrebbe puntare su Yildiz titolare affiancandolo a Vlahovic, che invece sta vivendo un grande momento. L’ex di serata Milik invece dovrebbe partire dalla panchina, ma attenzione alla possibilità che influisca nel secondo tempo.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, M. Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, H. Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Francesco Calzona

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Alcaraz, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz. Allenatore: Massimiliano Allegri











