Probabili formazioni/ Napoli Juventus: diretta tv, Ospina out (finale Coppa Italia)

Con le probabili formazioni di Napoli Juventus studiamo la finale di Coppa Italia 2019-2020, che si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 17 giugno presso lo stadio Olimpico di Roma: non è passata nemmeno una settimana dalle due semifinali che hanno sancito il ritorno di una rivalità che ha caratterizzato gli ultimi campionati, e che come ultimo atto di questo torneo avevamo visto otto anni fa. I partenopei hanno eliminato l’Inter, mentre i bianconeri hanno fatto fuori il Milan con doppio pareggio e hanno fatto fruttare il gol segnato a San Siro; la federazione e la Lega hanno deciso di far tornare il calcio, dopo la pandemia da Coronavirus, con la Coppa Italia che ad un certo punto rischiava anche di saltare, schiacciata dal campionato e da Champions ed Europa League. Ora invece nello spazio di sei giorni si chiude; se per la Juventus potrebbe essere il quinto titolo in sei anni, il Napoli punta il terzo dal 2012 a oggi. Ricordiamo anche che in caso di parità dopo i 90 minuti si andrà direttamente ai calci di rigore, e sono previste cinque sostituzioni per squadra: tutte misure prese a causa del Coronavirus. Aspettando dunque che le due squadre facciano il loro ingresso sul terreno di gioco, vediamo in che modo i due allenatori le potrebbero disporre analizzando in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Napoli Juventus.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Napoli Juventus sarà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione di stato, più precisamente su Rai Uno che, ovviamente, è disponibile anche in alta definizione. Qualora non ci si possa mettere davanti a un televisore, apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone saranno utili per avvalersi del servizio di diretta streaming video, seguendo la finale di Coppa Italia 2019-2010 sul sito ufficiale della Rai o comunque su RaiPlay.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS

LE SCELTE DI GATTUSO

Nelle probabili formazioni di Napoli Juventus, lato partenopeo, Gennaro Gattuso deve rinunciare anche a Ospina: il portiere colombiano, scelto come titolare per questa seconda parte di stagione, è squalificato e quindi il suo posto verrà preso da Meret. Ancora ai box Manolas, sarà sempre Maksimovic a occuparsi del centro della difesa insieme a un Koulibaly che sembra finalmente ritrovato, mentre sugli esterni non dovrebbero esserci particolari dubbi con Di Lorenzo che agirà a destra e Mario Rui che si occuperà dell’altra corsia. Spazio poi ad un centrocampo che ricalcherà quello visto sabato sera contro l’Inter: Demme è ormai imprescindibile come regista o frangiflutti davanti alla difesa, non è in discussione la presenza di Zielinski come mezzala box to box mentre sul centrodestra sia Fabian Ruiz che Allan sono ancora acciaccati ma disponibili, ancora una volta dovrebbe essere lo spagnolo a vincere il ballottaggio. Nel tridente offensivo spazio a Mertens come prima punta; testa a testa tra Callejon e Politano con il primo che dà la sensazione di poter essere in vantaggio, sull’altro versante naturalmente la maglia sarà del capitano Lorenzo Insigne.

I DUBBI DI SARRI

Brutte notizie anche per Maurizio Sarri, che per Napoli Juventus potrebbe rinunciare ancora a Higuain: il Pipita, grande ex, non è al top della condizione e sarà al massimo in panchina, al fianco di Chiellini e Ramsey. Dunque, la formazione titolare potrebbe essere la stessa vista venerdì: Buffon il portiere di Coppa Italia, a protezione del veterano ecco ancora Bonucci e De Ligt mentre Danilo è favorito su Cuadrado per essere il terzino destro, sull’altro versante chiaramente è pronto Alex Sandro. L’unico possibile cambio sarà eventualmente in mediana: Khedira si gioca il posto con Matuidi per completare una linea insieme a Pjanic e Bentancur, ma è probabile comunque che sia ancora il francese a essere titolare per garantire una maggiore interdizione, a meno che invece a rimanere fuori non sia il bosniaco con l’ex Boca Juniors spostato da playmaker. Nel reparto avanzato Cristiano Ronaldo deve farsi perdonare il rigore sbagliato contro il Milan, per fortuna sua e della Juventus ininfluente; Dybala giostrerà ancora come centravanti tattico, a destra spazio per il ritrovato – così sembra – Douglas Costa.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ni. Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, L. Insigne

A disposizione: Karnezis, Hysaj, Luperto, Ghoulam, Allan, Elmas, Younes, Politano, F. Llorente, Milik, Lozano

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: Ospina

Indisponibili: Manolas, Lobotka

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Chiellini, Khedira, Rabiot, Ramsey, Cuadrado, Bernardeschi, Higuain

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: –

Indisponibili: Demiral



