Probabili formazioni Napoli Juventus/ Diretta tv, sempre emergenza per Gattuso

Dovremo attendere domani per assistere al big match della 21^ giornata di Serie A, previsto alle ore 20,45 al San Paolo tra Napoli e Juventus: vediamone le probabili formazioni stiliate dai rispettivi tecnici alla vigilia. Siamo infatti ben curiosi di scoprire le mosse di Gattuso come di Sarri per le probabili formazioni di Napoli e Juventus: se è certo che entrambi i tecnici punteranno solo sui loro titolari, va pure ricordato che io due club in settimana sono scesi in campo per affrontare i quarti di finale di Coppa Italia e dunque per forza di cose, alcuni tra i fedelissimi non saranno domani poi così freschi. Pure la storia e il valore del match è troppo importante per non schierare i titolari, come pure lo sono i tre punti messi in palio, utili, sia pure per motivi diversi ad entrambe le squadre. Ricordiamo infatti che la Vecchia Signora è ora tranquillamente in vetta alla classifica, ma che pure non si può riposare nella sua corsa allo scudetto. Men che meno si può “sedere” Gattuso e il suo Napoli a cui serve un immediato riscatto per uscire dalla spirale negativa innescata ormai diverso tempo fa. Andiamo allora a controllare le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Napoli Juventus.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Juventus verrà affidata ai canali della televisione satellitare, pertanto si tratterà di un appuntamento riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento Sky che potranno seguire questa partita di Serie A anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go – senza costi aggiuntivi – su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVENTUS

LE MOSSE DI GATTUSO

Per le probabili formazioni di Napoli Juventus, Gattuso dovrebbe scommettere di nuovo sul classico 4-3-3, dove però anche alla vigilia della 21^ giornata di Serie A si segnalano pesanti assenze. Senza Koulibaly e Ghoulam e con in dubbio anche Maksimovic, ecco che già in difesa il tecnico dei campani è già in difficoltà nello schierare il suo 11. Domani sera però, di fronte a Ospina, dovremmo vedere dal primo minuto al centro Di Lorenzo e Manolas, con Hysaj e Mario Rui sulle fasce. Sono poi maglie già consegnate in mediana, dove però potrebbe dare forfait l’acciaccato Allan: il brasiliano stringerà i denti, ma nel caso per completare il reparto con Zielinski e Fabian Ruiz si sta scaldando Lobotka. Con Mertens poi fuori dai giochi ancora una volta, non vi sono dubbi in attacco: nel tridente azzurro ecco domani Callejon, Milik e Insigne.

LE SCELTE DI SARRI

Sarà invece il 4-3-1-2 il modulo di riferimento di Sarri per le probabili formazioni di Napoli e Juventus, ma nulla vieta al tecnico, ex del match, di virare sul tridente offensivo, con inserimento di Higuain. Senza il Pipita domani sarà il duo Cr7-Dybala a guidare l’attacco, con il supporto di Ramsey sulla tre quarti. Nella mediana della Vecchia signora saranno ancora un volta irrinunciabili dal primo minuto Pjanic, come Rabiot e Matuidi. L’allenatore bianconero infine domani non dovrebbe riservarci alcuna novità in difesa: tornato tra i pali Szczesny dopo la sosta in Coppa, saranno De Ligt e Bonucci i due centrali, mentre Cuadrado e Alex Sandro si occuperanno delle fasce di reparto.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): 25 Ospina; 23 Hysaj, 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 6 M Rui; 8 F Ruiz, 5 Allan, 20 Zielinski; 7 Callejon, 99 Milik, 24 Insigne All. Gattuso

JUVENTUS (4-3-1-2): 1 Szczesny; 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 12 A Sandro; 25 Rabiot, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 8 Ramsey; 10 Dybala, 7 C Ronaldo All. Sarri



