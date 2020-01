Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (20^ giornata)

Dopo i gustosi anticipi di ieri, ecco che i riflettori tornano accendersi sui risultati della Serie A anche in questa domenica 19 gennaio 2020: ancora protagonisti ovviamente i match della 20^ giornata, la prima del girone di ritorno della prima serie del calcio italiano. Dopo anche le sfide di Coppa Italia, che hanno visto l’approdo delle big del primo campionato italiano al tabellone degli ottavi, siamo certo impazienti di dare di nuovo la parola al campo: il calendario ci propone sfide più che interessanti. Vediamo subito quali. Calendario alla mano, ecco che oggi il primo fischio d’inizio si udirà alle ore 12.30 quando a San Siro avrà luogo la sfida tra Milan e Udinese, match affatto semplice sulla carta, ma dove speriamo di rivedere protagonista Zlatan Ibrahimovic. Alle ore 15.00 da programma poi sarà la volta delle sfide Bologna-Verona e Brescia-Cagliari, previste rispettivamente al Dall’Ara e al Rigamonti: pure avrà inizio anche Lecce-Inter sfida speciale per il tecnico di origini pugliesi Conte. Da programma, per i risultati di Serie A, ci sposteremo poi alle ore 18.00 al Marassi per l’incontro Genoa-Roma, mentre il gran finale sarà a Torino, col match Juventus-Parma, previsto alle ore 20.45.

RISULTATI SERIE A: LA CLASSIFICA

Visti i bei incontri previsti in questa domenica, tutta dedicata ai risultati della Serie A, gli appassionati sono davvero impazienti di dare la parola al campo: senza contare poi il valore dei tre punti messi in palio. Osservando la classifica del primo campionato italiano, vediamo infatti diverse zone grigie, dalla zona retrocessione, da cui sta risultando complicato allontanarsi, per esempio per il Genoa (18^ con 14 punti), fino alla zona Europa, dove è lotta aperta tra Parma, Cagliari e Torino per prendere parte alle prossime coppe. Pure ai vertici a battaglia non è meno furente. Juventus e Inter infatti ancora si giocano le loro chance per vincere lo scudetto, anche se ora la Vecchia Signora ha un poco di vantaggio in più dopo il successo rimediato sette giorni fa con la Roma. Chissà che accadrà oggi in campo!

RISULTATI SERIE A

Ore 12:30 Milan-Udinese

Ore 15:00 Bologna-Verona

Ore 15:00 Brescia- Cagliari

Ore 15:00 Lecce-Inter

Ore 18:00 Genoa-Roma

Ore 20:45 Juventus-Parma

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 48

Inter 46

Lazio 45

Atalanta, Roma 35

Cagliari 29

Parma 28

Torino 27

Verona, Milan 25

Fiorentina, Udinese, Napoli 24

Bologna 23

Sassuolo 22

Sampdoria 19

Lecce 15

Genoa, Brescia 14

Spal 12



