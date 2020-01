Probabili formazioni Napoli Lazio/ Diretta tv, poco turnover per i quarti

Si giocherà solo domani sera alle ore 20,45 la sfida per i quarti di finale di Coppa Italia tra Napoli e Lazio: è dunque il momento di considerare le scelte per le probabili formazioni in vista della sfida al San Paolo. Siamo infatti ben curiosi di conoscere le mosse di Gattuso come di Inzaghi per le probabili formazioni di Napoli Lazio: benchè siamo in un momento delicato del campionato di Serie A, certo entrambi i tecnici non potranno domani sera optare per un ampio turnover, considerato che siamo ormai ai quarti di finale e che l’avversario è di grande valore. Va poi aggiunto che se Inzaghi forse ha maggior necessità di fare riposare i suoi big, a cui fino ad ora ha fatto difficilmente a meno, Gattuso deve fare ancor più attenzione a fissare il suo 11. L’unica gioia per i campani sta arrivando nelle ultime settimane solo dalla Coppa, manifestazione a cui il tecnico calabrese guarda con la speranza di iniziare un ciclo positivi per il suo spogliatoio, sempre più in grave crisi. Andiamo allora a considerare le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Napoli Lazio.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la partita di Coppa Italia tra Napoli e Lazio sarà visibile in diretta tv domani sera su Rai 1: diretta streaming video del match garantita tramite il noto portale Raiplay.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LAZIO

LE MOSSE DI GATTUSO

Come detto prima, domani sera Gattuso e i campani non possono sbagliare ma sarà ben difficile sovrastare i biancocelesti, in grandissima forma. Per le probabili formazioni di Napoli Lazio, il tecnico calabrese comunque dovrebbe dare spazio al classico 4-3-3, dove Ospina dovrebbe vincere di nuovo il ballottaggio con Meret tra i pali. In difesa mancheranno ancora Maksimovic e Koulibaly: spazio a Manolas e Hysaj al centro, con Mario Rui e Di Lorenzo usati come esterni. Per la mediana i fan hanno buone chance di rivedere uno tra Demme e Lobotka, ma non dal primo minuto: il terzetto titolare vedrà Allan, Fabian Ruiz e Zielinski. Sono poi mosse abbastanza nette anche in attacco con la conferma di Milik e Insigne (Mertens indisponibile) e Lozano a completamento del reparto.

LE SCELTE DI INZAGHI

Per le probabili formazioni di Napoli Lazio, Inzaghi dovrà fare ben attenzione a fissare il suo 11, dovendo gestire alcuni giocatori particolarmente sovraulizzati e altri acciaccati , che andranno preservati in vista dell’imminente Derby: non sarà quindi semplice fissare un buon 11. Partendo però sempre dal 3-5-2, ecco che già il primo ballottaggio arriva tra i pali tra Strakosha e Proto (che ha ben fatto con la Cremonese): di fronte mancherà Radu, mentre invece saranno titolari Acerbi, Bastos e Patric. Qualche novità pure nella mediana dove Parolo contende il posto a Leiva e Berisha spera di insidiare uno tra Luis Alberto e Milinkovic Saivc: Lazzari e Lulic si accomoderanno però sulle fasce. In attacco irrinunciabile Ciro Immobile, visto che Correa è ancora out: al fianco del capocannoniere della serie A c’è spazio per Caicedo.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Hysaj, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne. All.: Gennaro Gattuso.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All.: Simone Inzaghi.



