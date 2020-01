Probabili formazioni Napoli Lazio/ Quote, chance per Demme e Lozano? (Serie A)

Presentando le probabili formazioni di Napoli Lazio, parliamo della partita che si gioca per i quarti di finale di Coppa Italia 2019-2020: alle ore 20:45 di martedì 21 gennaio è gara secca allo stadio San Paolo, con la vincente che incrocerà Inter o Fiorentina. I partenopei sono in crisi: la sconfitta interna contro la Fiorentina è stata la quarta in cinque partite della gestione Gattuso, la terza in casa, e adesso la classifica comincia a farsi pesante anche guardandosi alle spalle. Vola invece la Lazio, che non accenna a fermarsi e, grazie alla manita rifilata alla Sampdoria, si è portata potenzialmente al secondo posto in classifica (a -3 dalla Juventus) dovendo ancora recuperare la partita di Verona. Per il Napoli la Coppa Italia sarebbe anche un’occasione per entrare in Europa League, ma i biancocelesti puntano al bis; vedremo allora come andranno le cose, ma aspettando il calcio d’inizio possiamo valutare le scelte da parte dei due allenatori e andare a leggere nel dettaglio le probabili formazioni di Napoli Lazio.

QUOTE E PRONOSTICO

Equilibrio totale nelle quote per Napoli Lazio, almeno secondo quanto stabilito dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker infatti il vostro guadagno sarebbe identico qualora scommettiate sulla vittoria dell’una o dell’altra squadra, perchè il segno 1 (successo partenopeo) e il segno 2 (affermazione biancoceleste) portano comunque in dote 2,60 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,35 volte la vostra puntata.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LAZIO

LE SCELTE DI GATTUSO

Per quanto riguarda le scelte di Gennaro Gattuso per Napoli Lazio, la formazione partenopea potrebbe essere molto simile a quella vista sabato: a sinistra però torna Mario Rui e allora al centro della difesa è ballottaggio tra Di Lorenzo, ormai quasi stabilmente impiegato nel nuovo ruolo, e Luperto per affiancare Manolas, mentre a destra dovrebbe a questo punto giocare Hysaj (o lo stesso Di Lorenzo) con Ospina sempre favorito per la porta. A centrocampo potrebbe esserci ancora la vecchia guardia, ma Demme insidia il posto di Fabian Ruiz: lo spagnolo entra in competizione con Allan e Zielinski per una maglia come mezzala, Lobotka invece pare destinato a partire dalla panchina. Nel tridente offensivo, il grande dubbio riguarda soprattutto Milik: il polacco potrebbe rifiatare concedendo un’occasione a Fernando Llorente, quasi certo l’utilizzo di Lozano (al posto di uno spento Callejon) mentre dall’altra parte ci sono poche alternative a Lorenzo Insigne, che Gattuso vuole ritrovare e dunque schiererà regolarmente sulla corsia mancina.

GLI 11 DI INZAGHI

Anche Simone Inzaghi dovrebbe operare poco turnover, almeno secondo i piani: possibile che a centrocampo ci sia riposo iniziale per uno tra Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic, si candida dunque Parolo ma va valutato anche Lucas Leiva, difficile che restino fuori entrambi e dunque Cataldi rischia di dover restare ancora in panchina. In difesa, Stefan Radu è acciaccato e dunque sarà sostituito da Bastos, che completerà la linea difensiva con Patric e Acerbi davanti a Strakosha; sulle corsie laterali scalpita Jony, ma la soluzione più probabile è quella di vedere Lulic a sinistra e Manuel Lazzari a destra, di conseguenza una conferma della trazione esterna che è uno dei punti di forza di questa squadra. Davanti, Joaquin Correa è ancora acciaccato: difficile che Inzaghi lo rischi, anche perchè sabato ha avuto conferme da Caicedo (che ha sbloccato la partita contro la Sampdoria) e ovviamente Ciro Immobile non può essere tolto dal campo in questo momento, non quando la Lazio si gioca l’accesso a una semifinale di Coppa Italia.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Lozano, Milik, L. Insigne

A disposizione: Meret, Karnezis, Hysaj, Lobotka, Fabian Ruiz, Elmas, Callejon, F. Llorente, Younes

Allenatore: Carlo Ancelotti

Squalificati: –

Indisponibili: Malcuit, Koulibaly, Ni. Maksimovic, Mertens

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; M. Lazzari, Luis Alberto, Cataldi, S. Milinkovic-Savic, Lulic; Immobile, Caicedo

A disposizione: Proto, Guerrieri, Luiz Felipe, Vavro, D. Anderson, A. Anderson, Va. Berisha, Parolo, Minala, Jony, J. Correa

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: –

Indisponibili: S. Radu, J. Lukaku



© RIPRODUZIONE RISERVATA