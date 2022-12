Probabili formazioni Napoli Lilla/ Diretta tv: chi giocherà in amichevole?

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LILLA: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Napoli Lilla presentiamo le notizie alla vigilia della partita che domani sera allo stadio Diego Armando Maradona sarà l’ultima amichevole prima della ripartenza del campionato di Serie A, nel quale avevamo lasciato saldamente al comando i partenopei di Luciano Spalletti, che sono tuttavia attesi da un big-match immediato, a San Siro contro l’Inter per ricominciare il cammino verso il sogno chiamato terzo scudetto.

Il Napoli ha già disputato diverse amichevoli nei giorni scorsi, tuttavia quella di oggi avrà naturalmente il sapore di una sorta di prova generale verso il campionato e allora le mosse di Luciano Spalletti contro la formazione francese del Lilla (sicuramente un ottimo banco di prova per gli azzurri) sono già da oggi al centro dell’attenzione: ecco allora che cosa possiamo dirvi alla vigilia del match circa le probabili formazioni di Napoli Lilla…

NAPOLI LILLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Napoli Lilla sarà garantita sul canale Sky Sport 251, ma solamente in modalità pay-per-view, acquistando cioè il singolo evento. In alternativa, ci sarà la diretta streaming video di Napoli Lilla, garantita sulla piattaforma DAZN per i propri abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LILLA

LE MOSSE DI SPALLETTI

Parlando delle probabili formazioni di Napoli Lilla, resta da capire se nel Napoli si rivedranno all’opera i calciatori reduci dai Mondiali come Zambo Anguissa, Kim, Lozano, Olivera e Zielinski (nessuno di loro ha fatto molta strada), una mossa che potrebbe essere sensata dal momento che questo sarà l’ultimo test amichevole prima dell’Inter, però naturalmente potrebbe anche trattarsi di un impiego parziale, a partita in corso, sfruttando le sostituzioni. Resta anche un dubbio tattico per Luciano Spalletti tra il modulo 4-3-3 e il 4-2-3-1 con Raspadori tra le linee.

Noi indichiamo di base il 4-3-3 con Meret in porta; la linea a quattro della difesa composta da destra a sinistra da Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus e Mario Rui; a centrocampo invece i tre titolari potrebbero essere Ndombele, Lobotka ed Elmas; infine in attacco ecco il tridente con Politano a destra, Osimhen centravanti e Kvaratskhelia a sinistra, salvo le possibili differenze di cui abbiamo già parlato.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LILLA: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

