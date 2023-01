Probabili formazioni Napoli Roma/ Diretta tv: Celik è squalificato (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ROMA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Napoli Roma sono indispensabili per avvicinarci nel migliore dei modi al big-match della ventesima giornata di Serie A che ci terrà compagnia domani sera dallo stadio Diego Armando Maradona-San Paolo e che vivrà anche del duello in panchina tra Luciano Spalletti e José Mourinho. Sul Napoli non c’è molto da dire, i numeri sono eloquenti sulla stagione finora meravigliosa da parte della capolista partenopea, che con la vittoria sul campo della Salernitana ha raggiunto quota 50 punti per chiudere il girone d’andata nel migliore dei modi e sognare davvero lo scudetto.

Per la Roma sarà naturalmente un esame durissimo, ma i giallorossi ci arrivano in fiducia grazie a una striscia di ottimi risultati, ultimo dei quali la vittoria di domenica scorsa sul campo dello Spezia, e con una notevole solidità difensiva, anche se questa sarà naturalmente messa seriamente alla prova dal fenomenale attacco della capolista. Un colpo sarebbe fondamentale verso la prossima Champions League, tutto questo premesso andiamo allora a scoprire quali potrebbero essere le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Napoli Roma.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ROMA

LE SCELTE DI SPALLETTI

Nelle probabili formazioni di Napoli Roma ci sono naturalmente certezze ormai consolidate per il grande ex Luciano Spalletti, il quale nel modulo 4-3-3 dei partenopei proporrà naturalmente Meret in porta e davanti a lui la difesa a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui da destra a sinistra, con l’unica possibile variabile Olivera; tutto sembra molto chiaro anche a centrocampo, dove i tre titolari del Napoli saranno Zambo Anguissa, Lobotka e Zielinski; i dubbi semmai potrebbero riguardare le ali del tridente, ma diamo fiducia a un Elmas in ottima forma e (salvo colpi di scena) al recuperato Kvaratskhelia per affiancare Osimhen, che è naturalmente l’intoccabile centravanti del Napoli in fuga.

LE MOSSE DI MOURINHO

Sul fronte giallorosso, le scelte di José Mourinho per le probabili formazioni di Napoli Roma ci dicono che il modulo sarà il 3-4-1-2 senza alcuna incertezza in difesa, dove vedremo come sempre il portiere Rui Patricio e davanti a lui il terzetto formato da Mancini, Smalling e Ibanez; a centrocampo bisogna invece tenere conto del fatto che Celik è squalificato, per cui Zalewski potrebbe “traslocare” sulla corsia di destra, con Cristante e Matic nel cuore della mediana capitolina ed El Shaarawy che sarebbe quindi il titolare a sinistra; si posizionerà infatti sulla trequarti capitan Pellegrini, che agirà quindi nel reparto offensivo giallorosso insieme ad altri due intoccabili, che sono evidentemente Dybala e Abraham.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ROMA: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini; Dybala, Abraham. All. Mourinho.











