Probabili formazioni Napoli Roma/ Quote: Kvaratskhelia in campo subito? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ROMA: CHI GIOCA AL MARADONA?

Le probabili formazioni di Napoli Roma ci introducono al big match del Diego Armando Maradona, valido per la 20^ giornata di Serie A 2022-2023: il girone di ritorno si apre con il botto, alle ore 20:45 di domenica 29 gennaio il Napoli dominante nel girone di andata (50 punti) proverà a prendersi un altro pezzo di scudetto che, possiamo dirlo, ha già decisamente preso la strada partenopea perché il passo della capolista è stato davvero devastante, i punti di vantaggio sulla seconda sono 12 e dunque per Luciano Spalletti, questa sera grande ex, si tratta ora di gestire senza dormire sugli allori ma nemmeno con enorme ansia.

La Roma è in ascesa: terza in classifica, reduce dalla vittoria di La Spezia, la squadra di José Mourinho sogna davvero la qualificazione alla prossima Champions League sapendo che non sarà facile, ma anche che il passo delle rivali non è certamente straordinario e dunque la quota per il quarto posto potrebbe essere più bassa del previsto. Non vediamo l’ora di assistere a questo straordinario big match; aspettando che si giochi facciamo qualche rapida considerazione sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare al Maradona, leggendo insieme le probabili formazioni di Napoli Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico circa le probabili formazioni di Napoli Roma, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per la partita nella 20^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,75 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 3,75 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 4,75 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

GLI 11 DI SPALLETTI

Sembra tutto confermato per Spalletti in Napoli Roma: l’unico dubbio riguarda Kvaratskhelia, ma il georgiano ha dato buone sensazioni e dunque potrebbe essere regolarmente in campo come esterno sinistro nel tridente. Dall’altra parte, in questo momento la preferenza dovrebbe andare a Elmas rispetto a Politano, ma chiaramente questo rimane un ballottaggio aperto e sia il macedone che l’ex della partita sarebbero in campo dal primo minuto se il già citato Kvaratskhelia dovesse dare forfait. Per il resto, abbiamo imparato a conoscere il Napoli “tipo” in questo girone di andata: in porta ci sarà Meret, poi una linea difensiva con Rrahmani e Kim-Min Jae a formare la coppia centrale, sugli esterni spazio a Di Lorenzo e Mario Rui, altro ex del match e favorito su Mathias Olivera. A centrocampo comanda Lobotka, il giocatore che quest’anno ha fatto il maggior salto di qualità; Zambo Anguissa e Zielinski si occuperanno delle mezzali, mentre il terminale offensivo sarà chiaramente Osimhen che con 13 gol è il capocannoniere della nostra Serie A.

I DUBBI DI MOURINHO

Per Napoli Roma ha certamente più dubbi Mourinho: Celik è squalificato, quindi l’opzione per la fascia destra rimane soltanto Zalewski che cambierà corsia, aprendo al ballottaggio per la mancina tra El Shaarawy e Spinazzola, con il Faraone favorito perché l’ex di Atalanta e Juventus non è ancora al top della condizione. Anche la difesa della Roma non ha certamente punti di domanda aperti: a protezione di Rui Patricio si schiera una linea comandata da Smalling e che viene completata da Gianluca Mancini e Ibañez. I dubbi sono a centrocampo: qui infatti Cristante è certo del posto, ma per affiancare il nazionale possono agire sia Matic, che è in vantaggio, che Mady Camara o magari anche Lorenzo Pellegrini che spesso e volentieri è stato portato qualche passo più indietro. Il capitano giallorosso però dovrebbe operare sulla trequarti; giocherebbe alle spalle di due punte perché Dybala dovrebbe agire al fianco di Abraham formando un vero e proprio tandem offensivo, ma in questo caso siamo ai dettagli perché in realtà la Joya avrà libertà di manovra.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ROMA: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; G. Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Lo. Pellegrini; Dybala, Abraham. Allenatore: José Mourinho











