Probabili formazioni Napoli Sampdoria/ Diretta tv: spazio per Petagna dal 1^ minuto?

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SAMPDORIA: CHI DOMANI IN CAMPO?

Sono riflettori puntati sulle mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Napoli Sampdoria, sfida per la 11^ giornata della Serie A che si accenderà solo domani pomeriggio alle ore 15.00 tra le mura del San Paolo. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse del tecnico dei campani per una partita che promette scintille: gli azzurri pure sono di ritorno da un gravoso impegno in Europa League (hanno strappato all’ultimo la qualificazione ai sedicesimi) ma Gattuso in vista del match di domani non potrà concedere troppo riposo ai suoi titolari. La Sampdoria infatti è avversario arcigno e chiede la massima attenzione, benché la compagine di Ranieri sarà domani al San Paolo a ranghi ristretti: ci attende dunque sfida importante, da non sottovalutare. Andiamo a vedere quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Napoli Sampdoria.

NAPOLI SAMPDORIA IN STREAMING VIDEO E DIRETTATV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Sampdoria sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, i quali avranno di conseguenza la possibilità di seguire la partita di Serie A anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go, come è prassi ormai per le sette partite di ogni giornata di Serie A trasmesse su Sky.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SAMPDORIA

LE MOSSE DI GATTUSO

Ipotizzando di lasciare da parte il 4-3-3 visto in Europa League contro il Real Sociedad, per la sfida di domani pomeriggio per la Serie A, Gattuso potrebbe spazio ancora al 4-2-3-1, dove comunque si farà ancora sentire la mancanza di Victor Osimhen, ancora fermo in infermeria. Senza la punta nigeriana potremmo allora vedere dal primo minuto in campo Petagna come prima punta, con Dries Mertens posto alle sue spalle, mentre Insigne e Lozano saranno le prime scelte per l’esterno del reparto (ma occhio a Politano, a disposizione dalla panchina). Di fila per la mediana a due sarebbe ancora spazio dal primo minuto per Demme e Fabian Ruiz, anche se chiaramente le alternative in questa parte del campo non mancano (specie se poi verrà confermato il reparto a tre, dove Bakayoko non potrà mancare). Chi mancherà in difesa sarà Hysaj, ancora positivo al coronavirus: vedremo allora Mario Rui a guardia delle corsie di reparto con Di Lorenzo, mentre al centro non mancheranno Manolas e Koulibaly.

LE SCELTE DI RANIERI

Spazio al classico 4-4-2 invece per Claudio Ranieri, che ancora una volta in attacco non farà a meno di Fabio Quagliarella, tra l’altro altro grande ex del match. Accompagnato subito dietro da Ramirez (con Verre che potrebbe subentrare a match in corso). Per la mediana sarà spazio per Ekdal e Thorsby, mentre Candreva e Askildsen potrebbero essere le prime scelte per le fasce esterne del reparto: pure rimangono valide soluzioni alternative con Adrien Silva e Damsgaard, per cui saranno ballottaggi aperti in questa parte del campo, alla vigilia. Proseguendo, va aggiunto che è vera emergenza in difesa in casa blucerchiata: in vista dell’11^ giornata infatti Ranieri ha perso pure Bereszynski, che si è fermato per infortunio nell’ultimo turno contro il Milan. Senza il polacco, sarà via libera per Ferrari, con Augello schierato sulla sinistra del reparto: al centro ecco Colley e Yoshida.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, M Rui; Demme, F Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Petagna All. Gennaro Gattuso

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva., Thorsby, Ekdal, Askildsen; Ramirez, Quagliarella All. Claudio Ranieri.



