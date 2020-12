Probabili formazioni Napoli Sampdoria/ Quote: turnover per Gattuso?

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SAMPDORIA: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Napoli Sampdoria ci consentono di presentare la partita di Serie A che andrà in scena alle ore 15.00 di oggi pomeriggio. Il Napoli arriva dalla netta vittoria di Crotone e dalla qualificazione ottenuta in Europa League, dunque per gli uomini di Gennaro Gattuso l’obiettivo è naturalmente quello di far proseguire il momento positivo sfruttando un altro turno che sulla carta non dovrebbe essere troppo impegnativo per il Napoli. La Sampdoria di Claudio Ranieri invece arriva dalla sconfitta casalinga contro la capolista Milan e oggi è attesa da un altro impegno molto difficile, ma nel quale i blucerchiati non avranno nulla da perdere. Fatte queste premesse per inquadrare la partita, leggiamo adesso insieme le ultime notizie circa le probabili formazioni di Napoli Sampdoria.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo anche un breve sguardo al pronostico su Napoli Sampdoria, che ci ricorda come l’agenzia Snai consideri nettamente favoriti i partenopei. Infatti il segno 1 è quotato a 1,42, mentre poi si sale a 5,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) ed infine a 7,00 volte la posta in palio sul segno 2 se dovesse invece vincere la Sampdoria.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SAMPDORIA

LE MOSSE DI GATTUSO

Nelle probabili formazioni di Napoli Sampdoria, ecco che mister Gennaro Gattuso potrebbe fare turnover e dare spazio nella formazione titolare del Napoli a Politano ed Elmas. Il primo dunque giocherebbe come esterno destro d’attacco al posto di Lozano al fianco di Mertens ed Insigne, sempre che non sia Lorenzo a riposare dando comunque spazio al messicano, mentre il macedone prenderebbe il posto di Zielinski a centrocampo in un Napoli che dovrebbe schierarsi oggi secondo il modulo 4-3-3 al fianco di Fabian Ruiz e uno tra Bakayoko e Demme. Tra i pali aumentano le chance di Meret, che dovrebbe quindi essere preferito ad Ospina. Positivi al coronavirus Hysaj e Rrahmani, in difesa dunque poche novità con terzini Di Lorenzo e Mario Rui più la coppia centrale Manolas-Koulibaly.

LE SCELTE DI RANIERI

Sulla sponda blucerchiata, per le probabili formazioni di Napoli Sampdoria annotiamo che Claudio Ranieri dovrà fare a meno in difesa dell’infortunato Bereszynski, come terzino destro quindi spazio a Ferrari, mentre al centro è duello Yoshida-Colley per un posto per affiancare Tonelli. Augello a sinistra completerà la retroguardia. In mezzo al campo Adrien Silva potrebbe essere preferito nuovamente a Ekdal ma il ballottaggio è aperto, così come quello a sinistra che dovrebbe vedere Damsgaard favorito nei confronti di Jankto. Più certi del posto invece Thorsby e sulla fascia destra Candreva. In attacco rischia di scivolare in panchina Gabbiadini dopo un leggero fastidio muscolare accusato domenica scorsa contro il Milan, il modulo di riferimento dovrebbe dunque essere il 4-4-1-1 nel quale Verre (oppure Ramirez) agirà in supporto alla prima punta Quagliarella.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; F. Ruiz, Bakayoko, Elmas; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Ferrari, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, A. Silva, Damsgaard; Verre, Quagliarella. All. Ranieri.



