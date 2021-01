Probabili formazioni Napoli Spezia/ Diretta tv, Osimhen sarà titolare? (Coppa Italia)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SPEZIA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Napoli Spezia ci introducono alla partita che si gioca alle ore 21:00 di giovedì 28 gennaio, valida per i quarti di finale di Coppa Italia 2020-2021. Una bella occasione per i partenopei, campioni in carica e intenzionati a difendere il loro trono: potrebbe esserci una vendetta dopo la clamorosa sconfitta dell’Epifania, ma la squadra di Gennaro Gattuso ha perso anche l’ultimo impegno di campionato venendo rimontato dal Verona, e non riuscendo ad approfittare delle frenate di Milan e Inter. Adesso però si gioca in gara secca al Diego Armando Maradona, e il Napoli può rimettersi in corsa centrando la semifinale.

Attenzione però allo Spezia, che agli ottavi ha eliminato la Roma all’Olimpico (come accaduto cinque anni fa) e dunque arriva in fiducia a questo appuntamento, anche se in Serie A ha leggermente calato e adesso rischia di venire nuovamente assorbito in zona retrocessione. Aspettando allora che la partita prenda il via, proviamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le squadre sul terreno di gioco leggendo insieme le probabili formazioni di Napoli Spezia.

DIRETTA NAPOLI SPEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Spezia, come tutte le partite di Coppa Italia, sarà un appuntamento in chiaro per tutti sulla televisione di stato: nel caso specifico è Rai Due a trasmettere le immagini della partita valida per i quarti di finale, e in assenza di un televisore sarà possibile assistere all’evento anche con il servizio di diretta streaming video fornito dalla stessa emittente, visitando sito o app di Ray Play con dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

LE SCELTE DI GATTUSO

Tecnicamente, il turnover Gattuso lo ha fatto domenica: nelle probabili formazioni di Napoli Spezia possiamo allora ipotizzare un 4-2-3-1 con il ritorno dal primo minuto sia di Mertens, che farebbe il trequartista, che di Osimhen già visto a Verona e finalmente tornato a disposizione. Magari il tecnico farà staffetta tra i due, nel qual caso sulla trequarti potrebbe operare uno tra Elmas e Zielinski; sulle corsie laterali invece Politano e Lozano sono in ballottaggio con l’insostituibile Lorenzo Insigne, che potrebbe giocare titolare anche questa volta. Dubbi anche a centrocampo, dove riposerà uno tra Demme e Bakayoko per far giocare Lobotka; in difesa Nikola Maksimovic agirà in qualità di centrale al fianco di uno tra Manola e Koulibaly (ma potrebbe avere campo Rrahmani, nonostante tutto) con Mario Rui che tornerà titolare a sinistra, sull’altro versante ci aspettiamo Di Lorenzo. In porta, questa volta potrebbe toccare a Ospina ma Meret è in cerca della giusta continuità.

GLI 11 DI ITALIANO

Verosimilmente cambierà anche Vincenzo Italiano, che in Napoli Spezia si affiderà al 4-3-3 tornando a schierare Galabinov titolare, a completare il tridente offensivo potrebbe essere completato da Verde (ancora in gol contro la Roma) e Agudelo che avanzerà il suo raggio d’azione, così da lasciare la maglia a Pobega nel settore mediano. Insieme al giovane di scuola Milan dovremmo poi vedere il rientro di Matteo Ricci, che non ha giocato all’Olimpico, e di Deiola; in difesa invece ci sarà spazio ancora una volta per Vignali con Simone Bastoni che sarà impiegato come terzino sinistro, a formare la coppia centrale dovrebbero essere Chabot e Erlic. In porta ci sarà Krapikas: di fatto, anche lo Spezia ha fatto riposare alcuni titolari a Roma, dove ha perso beffardamente all’ultimo secondo, e tornerà a presentarli oggi al netto delle assenze, per esempio quelle di Saponara e Nzola che non hanno giocato l’ultima di campionato – l’attaccante francese ha saltato anche il match contro il Torino.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Ni. Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Lobotka, Bakayoko; Politano, Zielinski, L. Insigne; Osimhen. Allenatore: Gennaro Gattuso

SPEZIA (4-3-3): Krapikas; Vignali, Chabot, Erlic, S. Bastoni; Deiola, M. Ricci, Pobega; Verde, Galabinov, Agudelo. Allenatore: Vincenzo Italiano



