Probabili formazioni Napoli Spezia/ Quote, spazio per Galabinov titolare?

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SPEZIA: CHI IN CAMPO AL SAN PAOLO?

Sono riflettori puntati sulle mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Napoli Spezia, sfida che si accenderà solo questa sera alle ore 21.00, ultimo quarto di finale della Coppa Italia. Con oggi scopriremo il nome dell’ultima semifinalista dell’edizione 2020-21 e siamo davvero curiosi di scoprire che accadrà in campo e come i due allenatori hanno preparato questa sfida. Padrone di casa sarà Gennaro Gattuso, che dopo aver perso Supercoppa e pure il match con Verona nell’ultima di campionato, punta alla partita di questa sera per ottenere riscatto. Pure per gli azzurri aver regione dei bianconeri non sarà cosa facile: ecco perchè il tecnico dei campani non potrà optare per un ampio turnover e parecchi titolari saranno attesi oggi in campo dal primo minuto. La squadra ligure è infatti club in forma e temibile: ricordiamo bene che lo Spezia è riuscita nell’impresa di eliminare dalla competizione la Roma e solo sabato scorso stava riuscendo a battere i giallorossi anche in campionato. E’ dunque squadra ben in forma quella di Italiano: ci attende un match intensissimo. Andiamo allora a controllare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Napoli Spezia.

QUOTE E PRONOSTICO

Per l’ultimo quarto di finale della Coppa Italia non esitiamo a consegnare agli azzurri il favore del pronostico. Il portale di scommesse Snai, per l’1×2 ha fissato a 1.30 il successo del Napoli oggi, contro il più elevato 8.75 segnato per l’eventuale vittoria dello Spezia: il pareggio vale invece la quota di 5.75.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SPEZIA

LE MOSSE DI GATTUSO

Come detto prima, per le probabili formazioni di Napoli e Spezia, Mister Gattuso dovrebbe dare spazio a diversi suoi titolari, specie nel reparto offensivo del classico 4-2-3-1. Qui è assai difficile che vedremo Victor Osimhen titolare, dopo in lunghissimo stop: sarebbe invece spazio come titolare per Andrea Petagna con Insigne e Politano che potrebbero fargli compagnia dal primo minuto sull’esterno. Alle loro spalle grandi chance di vedere Lozano, tra i miglior marcatori del club, come trequartista: in tal caso saranno Lobotka e Bakayoko i titolari a centrocampo (pur con Demme a disposizione dalla panchina). In difesa sono però possibili alcuni ballottaggi: al centro Maksimovic potrebbe prendere il posto di uno tra Manolas e Koulibaly, mentre in fascia Hysaj cerca spazio.

LE SCELTE DI ITALIANO

Spazio al classico 4-3-3 in casa ligure per le probabili formazioni di Napoli Spezia, dove Vincenzo Italiano dovrà ancora una volta fare i conti con una lunga lista di assenti. Con Nzola ancora in dubbio dopo gli ultimi acciacchi, ecco che oggi potrebbe essere Galabinov la punta di diamante in attacco: al suo fianco si farebbero avanti Agudelo e Verde che sono rimasti a riposo nell’ultimo turno della Serie A. Per il centrocampo ecco pronti dal primo minuto Ricci e Pobega, con Deiola che potrebbe entrare in ballottaggio con Maggiore, pure titolare nell’ultimo imperno all’Olimpico. Nella difesa bianconera per la coperta è corta: ecco che saranno pronti Chabot e Erlic al centro del reparto, con Vignali e Bastoni favoriti per la maglia in corsia.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Ni. Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Lobotka, Bakayoko; Politano, Zielinski, L. Insigne; Petagna. All.: Gattuso

SPEZIA (4-3-3): Krapikas; Vignali, Chabot, Erlic, S. Bastoni; Deiola, M. Ricci, Pobega; Verde, Galabinov, Agudelo. All.: Italiano



© RIPRODUZIONE RISERVATA