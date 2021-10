Probabili formazioni Napoli Torino/ Diretta tv, Juric recupera Belotti (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI TORINO: CHI GIOCA AL MARADONA?

Analizziamo le probabili formazioni di Napoli Torino, per la partita che si gioca alle ore 18:00 di domenica 17 ottobre nell’ottava giornata di Serie A 2021-2022: rientrati dalla sosta per le nazionali, scopriremo se i partenopei otterranno l’ottava vittoria consecutiva che li avvicinerebbe al record assoluto in campionato e soprattutto permetterebbe a Luciano Spalletti di mantenersi al comando della classifica, magari allungando sulla concorrenza in un avvio di stagione che è stato assolutamente strepitoso e oltre le attese, ma totalmente meritato per quello che il Napoli ha fatto vedere sul terreno di gioco.

Il Torino due settimane fa aveva perso il derby all’ultimo, e si è trattato della terza sconfitta maturata nei finali di partita: con un po’ di attenzione in più i granata avrebbero una classifica decisamente migliore, al netto di questo stanno comunque facendo bene e sognano il grande colpo al Diego Armando Maradona, anche se ovviamente sarà complicatissimo. Ora però dobbiamo realmente valutare quali potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Napoli Torino.

DIRETTA NAPOLI TORINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non avremo una vera e propria diretta tv di Napoli Torino, perché la partita di Serie A sarà fornita soltanto da DAZN che per questa stagione è il broadcaster ufficiale del massimo campionato di calcio: l’appuntamento sarà riservato agli abbonati, che potranno accedere alle immagini con il consueto servizio di diretta streaming video (tramite PC, tablet e smartphone) oppure utilizzando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI TORINO

GLI 11 DI SPALLETTI

Come sempre, e quindi anche nelle probabili formazioni di Napoli Torino, Spalletti cambierà poco o nulla: le uniche modifiche deriveranno eventualmente dagli impegni dei sudamericani, che sono rientrati solo poche ore fa. Per questo motivo in porta potremmo vedere Meret al posto di Ospina, e anche Lozano si avvia verso la panchina lasciando spazio a Politano, che agirà sulla destra e comunque è stato spesso titolare in questo inizio di stagione. Per il resto avremo il solito Napoli, ed è giusto così visti i risultati: l’altro ballottaggio aperto è quello tra Rrahmani, comunque decisamente favorito, e Manolas per affiancare Koulibaly in difesa, poi ci saranno Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie laterali (come terzini) con la mediana formata da Fabian Ruiz e Zambo Anguissa, quest’ultimo diventato subito imprescindibile. Zielinski farà come sempre il passo avanti per operare sulla trequarti, naturalmente non sono in discussione le maglie di Lorenzo Insigne e Osimhen che completeranno la formazione di Spalletti.

LE SCELTE DI JURIC

Nelle probabili formazioni di Napoli Torino c’è anche il nome di Belotti: il Gallo è disponibile per la trasferta al Maradona, anche se verosimilmente Juric lo farà partire dalla panchina per concedergli uno spezzone. Il titolare dunque dovrebbe essere Sanabria; alle spalle dell’attaccante paraguaiano sarà confermato Brekalo, mentre l’altro trequartista potrebbe essere Linetty visto che Pobega non è al top per un problema ai flessori e potrebbe dare forfait. Verso l’indisponibilità anche Praet, che però durante la sosta ha lavorato per rientrare e potrà eventualmente provare a stringere i denti; il belga andrebbe comunque in panchina, in mezzo al campo si va verso la conferma della coppia formata da Lukic e Mandragora con Singo che agirà sulla corsia destra, e Ansaldi regolarmente schierato a sinistra. In difesa si rivede Djidji, che ha scontato il turno di squalifica ma è insidiato da Zima che lo aveva sostituito nel derby; ci saranno Bremer e Ricardo Rodriguez, con Vanja Milinkovic-Savic che sarà come sempre il portiere.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Zambo Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, L. Insigne; Osimhen. Allenatore: Luciano Spalletti

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Ri. Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Linetty, Brekalo; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric



