Probabili formazioni Napoli Torino/ Diretta tv: torna Lorenzo Insigne

Le probabili formazioni di Napoli Torino ci portano verso la partita di Serie A attesa alle ore 20.45 di domani allo stadio Diego Maradona, come è stato ribattezzato il San Paolo. Una sfida storica del calcio italiano, ma che vede Gennaro Gattuso e Marco Giamapolo alle prese con un periodo difficile, fatti i debiti paragoni. La posizione di classifica di Napoli e Torino infatti non è nemmeno paragonabile, ma domenica i partenopei hanno incassato la seconda sconfitta consecutiva perdendo sul campo della Lazio, di conseguenza adesso il sogno scudetto appare più lontano e bisogna anzi pensare alla caccia al quarto posto, che si è fatta a sua volta più complicata per il Napoli. Il Torino invece farebbe carte false pur di avere problemi di questo genere: il pareggio contro il Bologna ha cambiato ben poco per i granata, che restano in zona retrocessione e hanno bisogno di una scossa per cominciare a risalire. Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Napoli Torino.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE NAPOLI TORINO

Ricordiamo nel frattempo che Napoli Torino sarà visibile in diretta tv domani sera solamente per gli abbonati a Sky Sport, i quali tuttavia avranno a loro disposizione anche la diretta streaming video che sarà garantita tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Sky Go.

Nelle probabili formazioni di Napoli Torino, per Gennaro Gattuso tengono banco naturalmente i problemi in attacco, dove l’infortunato Lozano si aggiunge a Mertens e Osimhen. Rientra però Insigne dalla squalifica: Lorenzo sarà naturalmente l’ala sinistra del 4-3-3 che per il resto vedrà Politano a destra e Petagna prima punta per completare il tridente. L’altra notizia sono gli acciacchi di Koulibaly, di conseguenza dovremmo vedere la coppia Manolas-Maksimovic davanti a Ospina (favorito su Meret), con Di Lorenzo terzino destro e ballottaggio Mario Rui-Hysaj a sinistra per completare la difesa azzurra. Dubbi per Gattuso anche a centrocampo, dove l’unica certezza sembra essere Bakayoko e per il resto si segnala un doppio ballottaggio Zielinski-Elmas e Fabian Ruiz-Demme.

Sul fronte granata, le probabili formazioni di Napoli Torino dovrebbero prevedere per Marco Giampaolo il modulo 4-3-1-2, con Verdi e Zaza a contendersi il posto in attacco al fianco del bomber Belotti, in un reparto offensivo che dovrebbe poi essere completato da Lukic come trequartista. A centrocampo ci potrebbe essere un ballottaggio tra Meitè e Gojak per completare il reparto a tre insieme con Rincon e Linetty, mentre in difesa la principale notizia è che in questo momento Milinkovic-Savic è il titolare in porta; davanti a lui ci aspettiamo un reparto a quattro con Singo forse favorito su Vojvoda come terzino destro, la coppia centrale composta da Izzo e Bremer ed infine Rodriguez titolare come terzino sinistro.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Zielinski, Bakayoko, F. Ruiz; Politano, Petagna, Insigne. Allenatore: Gattuso.

TORINO (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Singo, Izzo, Bremer, Rodriguez; Meitè, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti. Allenatore: Giampaolo.



