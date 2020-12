Probabili formazioni Napoli Torino/ Quote, i problemi di Gattuso in attacco

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI TORINO: CHI IN CAMPO AL MARADONA?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Napoli Torino, sfida per la 14^ giornata della Serie A in programma questa sera alle ore 20.45 in campo al Diego Armando Maradona di Napoli. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Gattuso, che dopo il KO rimediato solo pochi giorni fa con la Lazio, punta oggi a rialzare la testa. Pure il tecnico degli azzurri affronta il match con qualche preoccupazione, legata agli assenti: alla vigilia del turno Koulibaly e Mertens sono fermi in infermeria, e pure Lozano è in forte dubbio. Non meno preoccupato degli assenti è Giampaolo, che pure nel turno dovrà fare a meno di Lyanco, fermato dal giudice sportivo, come di Bonazzoli, colpito da una contrattura muscolare al bicipite femorale sinistro. Andiamo allora a controllare da vicino quali potrebbero essere le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Napoli Torino.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida per la 14^ giornata di Serie A non esitiamo a dare gli azzurri il favore del pronostico: pure il portale di scommesse Eurobet nell’1×2 della partita concede alla vittoria del Napoli la quota di 1.35, mentre il successo del Torino è stato fissato a 8.50, con il pari che vale 5.30.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI TORINO

LE MOSSE DI GATTUSO

Come abbiamo accennato prima è sempre emergenza in attacco per Gattuso: con Lozano in dubbio, e Mertens e Osimhen indisponibili, è assai probabile che il tecnico schieri oggi i suoi con un classico tridente: qui dunque le maglie da titolari dovrebbero cadere sulle spalle di Politano, Petagna e Insigne. Fissato il modulo a tre anche a centrocampo, ecco che Gattuso dovrebbe oggi affidarsi a Bakayoko in cabina di regia, con Zielinski e Fabian Ruiz titolari come mezz’ala: occhio poi a Elmas e Demme, sempre a disposizione. In difesa, mancando Koulibaly (che soffre di una distrazione muscolare), dovremmo vedere oggi Maksimovic al centro del reparto al fianco di Manolas: Di Lorenzo e Mario Rui saranno in corsia.

LE SCELTE DI GIAMPAOLO

Problemi legati alle assenze anche in casa granata, dove pure Giampaolo dovrebbe dare spazio al 4-3-1-2 per le probabili formazioni di Napoli Torino. In avanti infatti senza Bonazzoli dovrebbe essere uno tra il ristabilito Zaza e Verdi a fare compagnia a Belotti in avanti: Lukic dovrebbe essere la prima scelta per la tre quarti. In mediana sarà Rincon ad occupare la cabina di regia, mentre al suo fianco si faranno avanti Linetty e Meitè, anche se quest’ultimo è in ballottaggio con Gojak (titolare contro il Bologna pochi giorni fa). Giampaolo poi potrebbe oggi rilanciare dal primo minuto Singo in difesa, sulla corsia destra, magari in coppia con Rodriguez: N’Koulou e Bremer saranno le prime scelte al centro della difesa.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, M Rui; Zielinski, Bakayoko, F Ruiz; Politano, Petagna, Insigne All. Gattuso

TORINO (4-3-1-2): Milinkovic Savic; Singo, N’Koulou, Bremer, Rodriguez; Meite, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti All. Giampaolo



