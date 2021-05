Probabili formazioni Napoli Udinese/ Diretta tv, Gattuso punta tutto su Osimhen!

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI UDINESE: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accenderà solo domani alle ore 20.45, la sfida che apre la 36^ giornata della Serie A tra Napoli e Udinese: vediamo quali saranno le probabili formazioni del big match. Dopo l’impegno contro lo Spezia e nonostante un buon numero di assenti annunciati, ci attendiamo da parte di Gattuso la riproposizione di un 11 titolare tra le mura del San Paolo. I campani dopo tutto sono impegnati in una strenua battaglia per strappare un pass per la prossima edizione della Champions league e, classifica alla mano, non possono certo permettersi di perdere punti preziosi per strada.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN/ Quote, Gigio Donnarumma sotto ai riflettori!

Di contro ecco invece una formazione che non ha molto di più da chiedere alla stagione: saldi a metà classifica, i friulani si godono un finale di stagione tranquillo e complice anche gli impegni ravvicinati, non possiamo escludere che Gotti pure opti per il turnover domani sera, se le assenze glielo permetteranno. Vediamo quali saranno le mosse degli allenatori, per le probabili formazioni di Napoli Udinese.

Probabili formazioni Roma Sampdoria/ Quote: tra i pali giallorossi tocca a Fuzato!

DIRETTA NAPOLI UDINESE IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Udinese sarà trasmessa esclusivamente sui canali della televisione satellitare: gli abbonati potranno recarsi su Sky Sport Serie A, che troveranno al numero 201 del loro digitale terrestre, oppure inserire i dati dell’abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone attivando in questo modo l’applicazione Sky Go, per seguire la partita in diretta streaming video senza costi aggiuntivi.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI UDINESE

LE MOSSE DI GATTUSO

Per disegnare le probabili formazioni di Napoli Udinese, Gattuso deve ancor far fronte domani alle assenze annunciate di Koulibaly e Maksimovic: dunque domani al San Paolo potrebbe essere ancora spazio per Rrahmani e Manolas al centro, con sull’esterno il solito Di Lorenzo e Mario Rui, questa volta preferito a Hysaj dal primo minuto. Al centro rimane indispensabile un giocatore come Fabian Ruiz, ma al fianco dello spagnolo domani potrebbe essere chance dal primo minuto per Bakayoko: toccherà a Zielinski agire dal primo minuto sulla linea della trequarti. Per l’attacco Gattuso domani consegnerà a Osimhen la maglia da titolare per la prima punta: confermassimo Insigne sull’esterno, messo però in coppa con Lozano.

Probabili formazioni Roma Crotone/ Quote, Mayoral sfida Cordaz all'Olimpico

LE SCELTE DI GOTTI

Spazio al 3-5-2 per Mister Gotti, dove pure potrebbe essere un poco di turnover per la sfida del San Paolo: almeno in quei settori dove gli assenti non obbligheranno il tecnico a scelte scontate. Ecco che allora già in difesa potremmo vedere in campo domani Samir e De Maio al fianco di Nuytinck, con il titolare Musso pure confermato tra i pali: non escludiamo comunque l’uso di Scuffet, anche dal primo minuto. Nel centrocampo a cinque già Gotti ha le mani legate: con solo Makengo e Forestieri a disposizione dalla panchina, ecco che domani potrebbe essere nuovo spazio per Walace, Arslan e De Paul, mentre Molina e Stryger Larsen si occuperanno dei corridoi esterni. Se nella 36^ giornata di Serie A il tecnico non riuscirà a recuperare Llorente (ex del match), saranno Okaka e Pereyra i titolari annunciati

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Manolas, M Rui; F Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen All. Gattuso

UDINESE (3-5-2): Musso; Samir, Nuytinck, De Maio; Stryger Larsen, Walace, Arslan, De Paul, Molina; Okaka, Pereyra All. Gotti



© RIPRODUZIONE RISERVATA