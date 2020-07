Probabili formazioni Napoli Udinese/ Diretta tv, Nestorovski titolare? (Serie A)

Solo domani, domenica 19 luglio 2020, alle ore 19.30 si accenderà uno dei big match della 34^ giornata della Serie A, ovvero la sfida del San Paolo tra Napoli e Udinese: analizziamo ora le probabili formazioni e dunque le mosse dei due allenatori, più che mai motivati a vincere. La partita di domani infatti si annuncia fondamentale, specie per Gotti a cui dunque non sarà concessa alcuna leggerezza nel fissare le probabili formazioni di Napoli Udinese. La squadra bianconera dopo tutto ancora non è sicura della salvezza a fine stagione, anche se il punticino strappato pochi giorni fa alla Lazio certo ha fatto molto bene al morale dello spogliatoio friulano. Il quale però domani si presenterà al San Paolo con qualche defezione di troppo. Pure per Gattuso la sfida della 34^ giornata di Serie A si annuncia bollente: i campani sono infatti in lotta per ottenere il miglior piazzamento in classifica in vista della prossima edizione delle coppe Europee: dopo pure i due pari rimediati, il tecnico ha bisogno di una forte reazione in campo da parte dei suoi! Andiamo allora a controllare da vicino quali saranno le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Napoli Udinese, alla vigilia del grande match.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA SFIDA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la sfida tra Napoli e Udinese in programma domani per la Serie A sarà visibile in diretta tv solo su Sky: appuntamento dunque alle ore 19.30 ai canali Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 252. Garantita per tutti gli abbonati anche la diretta streaming video della partita di campionato, tramite la ben nota app Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI UDINESE

LE MOSSE DI GATTUSO

Per le probabili formazioni di Napoli Udinese certo Gattuso non rinuncerà al classico 4-3-3, ma già in difesa dovrà rinunciare a un punto fermo del suo schieramento che è Di Lorenzo, questo squalificato per questo turno di campionato. Senza il terzino, ecco che in difesa a destra domani dovremmo vedere dal primo minuto in difesa Mario Rui, in compagnia di Hysaj: al centro spazio per Koulibaly e Manolas, quest’ultimo fresco di gol nell’ultimo turno col Bologna. In mediana però si accendono non pochi ballottaggi: al momento la prima ipotesi per Gattuso prevede come titolari Fabian Ruiz, Demme e Zielinski, ma pure rimangono a disposizione Delmas e Allan. Sono dubbi alla vigilia del big match anche per l’attacco: se Mertens e Insigne paiono sicuri della propria maglia da titolare, a destra è lotta aperta tra Callejon e Politano per un posto dal primo minuto.

LE SCELTE DI GOTTI

Domani sera Gotti approderà al San Paolo non avendo a disposizione una rosa veramente al completo: alla vigilia del match infatti si sono fermati per un problema al ginocchio Teodorczyk e Jajalo e pure mancherà Stefano Okaka, questo per decisione del giudice sportivo. Ecco che allora nel classico 3-5-2, per le probabili formazioni di Napoli Udinese, domani vedremo in attacco Nestorovski al fianco di Lasagna in attacco e nella mediana a cinque sarà Walace a porsi in cabina di regia. Il centrocampo vedrà poi titolari anche De Paul e Fofana, con all’esterno Stryger Larsen e Ter Avest, il quale potrebbe dare un poco di fiato a Sema, altrimenti titolare. Sono infine maglie già consegnate per il tecnico dell’Udinese in difesa: di fronte al numero 1 Musso dovremmo rivedere dal primo minuto Rodrigo Becao, con Troost Ekong e Nuytinck, benchè certo scalpiti per un posto da protagonista anche De Maio.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): 25 Ospina; 23 Hysaj, 26 Koulibaly, 44 Manolas, 6 M Rui; 8 F Ruiz, 4 Demme, 20 Zielinski; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 Insigne. All. Gattuso

UDINESE (3-5-2): 1 Musso; 50 Becao, 5 Ekong, 17 Nuytinck; 18 Ter Avest, 6 Fofana, 11 Walace, 10 De Paul, 19 Stryger Larsen; 15 Lasagna, 30 Nestorovski. All. Gotti



© RIPRODUZIONE RISERVATA