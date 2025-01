PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI VERONA: SCOPRIAMO CHI GIOCA STASERA AL MARADONA

Con le probabili formazioni Napoli Verona presentiamo il posticipo serale della ventesima giornata di Serie A allo stadio Diego Araando Maradona. Trasferta naturalmente difficilissima se vista dall’ottica dell’Hellas di Paolo Zanetti, che all’andata aveva compiuto un capolavoro ma in seguito ha vissuto mesi spesso complicati. Due vittorie e il primo pareggio stagionale nelle ultime quattro partite ci dicono comunque che gli scaligeri stanno bene e avranno il diritto di cercare un clamoroso bis.

DIRETTA/ Roma Verona Primavera (risultato finale 1-2): Kurti regala una grande vittoria! (5 gennaio 2024)

Il desiderio di rivincita non è invece il primo pensiero per il Napoli di Antonio Conte, che ha sicuramente obiettivi più ambiziosi. Il magnifico tris calato a Firenze è un messaggio molto chiaro per tutta la concorrenza: il progetto per lo scudetto cresce sempre di più, la solidità difensiva è ormai una certezza e se anche l’attacco si mettesse a segnare di più tutto diventerebbe davvero possibile. Tenendo presente tutto questo, andiamo a scoprire meglio le probabili formazioni Napoli Verona…

DIRETTA/ Verona Udinese (risultato finale 0-0): traversa di Atta! (4 gennaio 2024)

TUTTO SCONTATO PER PRONOSTICO E QUOTE?

Le probabili formazioni ci consentono di dare uno sguardo anche alle quote Snai per il pronostico su Napoli Verona, che in verità dovrebbe essere a senso unico. Infatti una vittoria del Napoli pagherebbe appena 1,22 volte la posta in palio sul segno 1, mentre si arriverebbe già a quota 6,00 per il segno 1 e fino alla bellezza di 11 volte la posta in caso di segno 2 per l’impresa scaligera.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI VERONA

ATTENZIONE A SINISTRA PER CONTE

La corsia mancina si prende l’attenzione per Antonio Conte nelle probabili formazioni Napoli Verona, perché come terzino sinistro potrebbe esserci un ballottaggio fra Olivera e Spinazzola, che d’altronde è pronto anche a prendere il posto di Kvaratskhelia considerate le ben note vicende di mercato per il georgiano. Per il resto tutto sembra essere chiaro, con Meret e davanti a lui Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus nel resto della retroguardia, la coppia con Zambo Anguissa e Lobotka in mediana, Neres come esterno offensivo a destra, McTominay trequartista centrale ed infine la maglia di centravanti del Napoli che andrà a Lukaku.

DIRETTA/ Bologna Verona (risultato finale 2-3): autogol di Castro! (30 dicembre 2024)

DUE SQUALIFICATI PER ZANETTI

La contemporanea squalifica di Serdar e Tchatchoua rende ancora più difficile il compito per l’allenatore ospite Paolo Zanetti nelle probabili formazioni Napoli Verona. Si riducono però anche i dubbi, per cui tutto sembra essere abbastanza chiaro nel modulo 3-4-1-2: il portiere è Montipò; davanti a lui ecco la difesa a tre con Dawidowicz, Coppola e Ghilardi; il centrocampo si aprirà con Lazovic a destra, anche se Danilliuc conserva qualche chance, ecco poi i due centrali Belahyane e Duda, infine a sinistra agirà Bradaric; tutto sembra essere chiaro per l’Hellas nel reparto offensivo, con il trequartista Suslov e davanti a lui la coppia di attaccanti con Tengstedt e Sarr.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI VERONA: IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka; Neres, McTominay, Spinazzola; Lukaku. All. Conte.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Lazovic, Belahyane, Duda, Bradaric; Suslov; Tengstedt, Sarr. All. Zanetti.