Probabili formazioni Napoli Villarreal/ Diretta tv: chi giocherà domani?

Con le probabili formazioni di Napoli Villarreal ci avviciniamo alla partita amichevole che domani sera segnerà per i partenopei di Luciano Spalletti il ritorno allo stadio Diego Armando Maradona, un ritorno che indica come ormai non sia più così lontana la ripartenza del campionato di Serie A. Per il Napoli naturalmente la speranza è quella di marciare sui ritmi trionfali che la formazione partenopea ha saputo tenere fino alla sosta, sarebbe importante riuscirci perché gennaio porterà le sfide contro Inter e Juventus e quindi la fuga potrebbe diventare ancora più concreta oppure perdere consistenza.

Per questo motivo le settimane di preparazione sono molto importanti, il Napoli ha già affrontato un paio di amichevoli e stavolta l’ostacolo si chiamerà Villarreal, il Sottomarino Giallo che naviga circa a metà classifica ma comunque vicino alle posizioni di prestigio nella Liga spagnola, oltre ad essere senza ombra di dubbio una delle principali candidate per la vittoria della Conference League. Sarà quindi un banco di prova significativo e noi ora presentiamo le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Napoli Villarreal.

Ricordiamo nel frattempo che Napoli Villarreal sarà disponibile in diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN per i propri abbonati, su televisori dotati di connessione Internet si potrà trattare anche di una diretta tv, disponibile anche su Sky Sport ma in questo caso solamente attraverso la formula della pay-per-view.

Sempre più vicina la ripartenza del campionato, ecco allora che Luciano Spalletti nelle probabili formazioni di Napoli Villarreal dovrebbe schierare una squadra che (almeno per quanto riguarda gli undici titolari) dovrebbe avvicinarsi molto alla formazione base del finora scintillante Napoli di questa stagione. Diamo allora spazio, nel modulo 4-3-3 degli azzurri, a Meret in porta; davanti a lui la difesa a quattro dovrebbe prevedere Di Lorenzo a destra, i due centrali Ostigard e Juan Jesus, infine Mario Rui a sinistra; per quanto riguarda il centrocampo, ecco che i tre titolari potrebbero essere le mezzali Ndombele ed Elmas ai fianchi del regista Lobotka; infine il tridente d’attacco, che è praticamente quello titolare con Politano a destra, Osimhen centravanti e Kvaratskhelia a sinistra, più alternative di lusso quali Simeone e Raspadori.

Parliamo anche delle possibili scelte di Quique Setien per quanto riguarda le probabili formazioni di Napoli Villarreal, naturalmente spicca una difesa che presenta due celebri ex partenopei. Infatti, indicando come modulo di riferimento il 4-3-3, ecco innanzitutto che in porta troviamo Pepe Reina, mentre nella difesa a quattro con il terzino destro Kiko, l’altro centrale Mandi ed infine Mojica sulla sinistra troverà spazio anche Raul Albiol per una serata da ricordare anche dal punto di vista emotivo. Procedendo comunque con la formazione del Villarreal, ecco che a centrocampo i tre titolari del Sottomarino Giallo potrebbero essere Capoue, Parejo e Trigueros; ecco infine il tridente offensivo, nel quale schieriamo Chukwueze a destra, Gerard Moreno nei panni del centravanti ed infine Morales come ala sinistra, anche se come in tutte le amichevoli ci sarà molto spazio anche per i cambi in corso d’opera.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

VILLAREAL (4-3-3): Reina; Kiko, Albiol, Mandi, Mojica; Capoue, Parejo, Trigueros; Chukwueze, Moreno, Morales. All. Setién.











