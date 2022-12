Probabili formazioni Nizza Atalanta/ Diretta tv, Okoli sarà titolare? (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI NIZZA ATALANTA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Nizza Atalanta andiamo a parlare di un’altra intrigante amichevole che la Dea gioca in preparazione alla ripresa del campionato: alle ore 20:00 di venerdì 16 dicembre la squadra di Gian Piero Gasperini sarà di stanza all’Allianz Riviera, casa appunto del Nizza che non sta facendo benissimo in Ligue 1, ma ha conquistato la qualificazione diretta agli ottavi di Conference League vincendo il suo girone (sia pure con 9 punti). Test importante dopo quello affrontato con l’Eintracht, e perso ai calci di rigore: l’Atalanta prosegue la sua marcia verso il rientro ufficiale di gennaio.

Si tratta di una squadra che deve ritrovarsi: prima della sosta per i Mondiali 2022 ha perso tre partite consecutive e dunque ha momentaneamente abbandonato la lotta alla Champions League che comunque rimane ampiamente raggiungibile, mentre lo scudetto sembra ormai andato anche se in certi momenti gli orobici sono anche stati in testa alla classifica. Adesso si tratta di capire in che modo i due allenatori intenderanno disporre le loro squadre sul terreno di gioco dell’Allianz Riviera: aspettando che arrivi venerdì sera facciamo la nostra consueta valutazione sulle loro possibili scelte, leggendo nel dettaglio le probabili formazioni di Nizza Atalanta.

DIRETTA NIZZA ATALANTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Nizza Atalanta non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione: salvo variazioni di palinsesto non ci sarà accesso alle immagini di questa amichevole, di conseguenza nemmeno una diretta streaming video sarà disponibile. I tifosi e gli appassionati potranno comunque avere informazioni utili sulla partita consultando liberamente le pagine ufficiali presenti sui social network, quelle delle due società: in particolare consigliamo ovviamente quelle dell’Atalanta, nello specifico su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI NIZZA ATALANTA

GLI 11 DI FAVRE

Nizza Atalanta si avvicina: Lucien Favre adotta un 4-4-2 di stampo classico e allora disponiamo il suo Nizza con questo modulo, anche se poi bisognerà capire se le scelte corrisponderanno alle nostre ipotesi. Ad ogni modo possiamo dire che in porta dovrebbe esserci Boulhendi; i due terzini saranno Atal e Lotomba, al centro della difesa i titolari sono Dante e Todibo ma tutto sommato per questa amichevole potrebbe avere spazio Viti, che è emigrato qui dall’Empoli. A centrocampo ecco un’altra vecchia conoscenza come Lemina, che ha giocato e vinto con la Juventus; al suo fianco un giocatore da rilanciare come Barkley, che al Mondiale sarebbe potuto andare (con l’Inghilterra) se avesse mantenuto la giusta costanza; Boudaoui a destra e Sofiane Diop potrebbero essere le scelte di Favre per le corsie esterne sulla linea mediana, davanti a proposito di riscatto ecco Pépé con Laborde che potrebbe andare a completare il tandem offensivo dei rossoneri.

LE SCELTE DI GASPERINI

Dubbi per Gian Piero Gasperini, più che altro perché anche in Nizza Atalanta deve fare i conti con chi è andato ai Mondiali e gli lascia scoperte alcune zone del campo. La questione è che, a meno di lanciare qualche giovane, non ci sarà troppo turnover: a centrocampo per esempio sembra destinato a dover giocare ancora Ederson, questa volta al suo fianco potrebbe esserci Scalvini – anche nel tentativo di ritagliargli un ruolo da mediano – e allora avanzerebbe Malinovskyi, che sarebbe sempre titolare ma giocherebbe nel suo ruolo naturale magari insieme a Boga, o come trequartista unico qualora venisse lanciata la coppia Duvan Zapata-Muriel (o solo uno dei due con Lookman a completare il reparto). In porta potrebbe esserci ancora alternanza, stavolta con Sportiello titolare e Musso pronto a subentrare; in difesa il posto lasciato libero da Scalvini verrebbe occupato da Okoli che potrebbe giocare con Djimsiti e Palomino, mentre sulle fasce laterali il titolare a destra potrebbe essere Zortea con Soppy che tornerebbe a prendersi la corsia mancina, considerando che contro l’Eintracht avevano iniziato Hateboer e Ruggeri.

PROBABILI FORMAZIONI NIZZA ATALANTA: IL TABELLINO

NIZZA (4-4-2): Boulhendi; Atal, Viti, Dante, Lotomba; Boudaoui, Lemina, Barkley, S. Diop; Pépé, Laborde. Allenatore: Lucien Favre

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Okoli, Djimsiti, Palomino; Zortea, Ederson, Scalvini, Soppy; Malinovskyi, Boga; D. Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini











