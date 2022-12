Probabili formazioni Nizza Atalanta/ Gasperini cambierà qualcosa? (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI NIZZA ATALANTA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Studiando le probabili formazioni di Nizza Atalanta ci introduciamo a un’altra partita amichevole che la Dea gioca in preparazione alla ripresa della stagione: questa volta siamo all’Allianz Riviera, calcio d’inizio alle ore 20:00 di venerdì 16 dicembre, e dunque Nizza padrone di casa. Per l’Atalanta l’ultimo test ha coinciso con la sconfitta ai rigori contro l’Eintracht, una squadra che ha vinto l’ultima Europa League e lo scorso novembre si è qualificata agli ottavi di Champions League; ora sfida ai francesi, che arrancano in Ligue 1 ma sono già agli ottavi di Conference League.

La sosta invernale per l’Atalanta è importante, perché prima di fermarsi per i Mondiali la Dea ha fatto male: tre sconfitte consecutive tra cui quella di Lecce, una classifica che di conseguenza è sensibilmente peggiorata e ora ci sarà la necessità di rincorrere un posto in Europa, che resta l’obiettivo soprattutto dopo gli anni recenti. Sarà allora un’amichevole importante e noi, aspettando che finalmente si giochi, possiamo fare una rapida analisi dei suoi temi principali iniziando dalle scelte dei due allenatori, leggendo le probabili formazioni di Nizza Atalanta.

PROBABILI FORMAZIONI NIZZA ATALANTA

LE SCELTE DI FAVRE

Per Nizza Atalanta Lucien Favre potrebbe comunque puntare sul 4-4-2, ma restano da capire alcune delle scelte che saranno operate visto che comunque parliamo di un’amichevole. Scegliamo comunque la squadra migliore possibile: in difesa Favre può concedere spazio al nostro Viti, che farebbe il centrale difensivo in luogo di uno tra Todibo e Dante con il francese che potrebbe agire in mediana prendendo il posto di Ramsey (ma qui anche Barkley è in competizione). I due terzini sarebbero Atal e Lotomba, mentre in porta andrebbe Boulhendi; per quanto riguarda il centrocampo, l’ex Juventus Lemina (che contro l’Atalanta aveva segnato un bellissimo gol con azione personale) potrebbe essere titolare, mentre sugli esterni possiamo ipotizzare che giochino Boudaoui a destra e Sofiane Diop sull’altro versante; poi ecco la coppia d’attacco, con Pépé e Laborde a fare tandem e la possibilità di vedere anche Brahimi, che può giocare come seconda punta adattata.

GLI 11 DI GASPERINI

I dubbi maggiori per Nizza Atalanta li ha sicuramente Gasperini, perché tra centrocampo e trequarti ha tanti giocatori che hanno disputato i Mondiali: dunque il turnover non potrà esserci se non inserendo qualche giovane o provando alchimie tattiche. Al momento andiamo con una soluzione che preveda nuovamente Ederson in mediana, ma qui potrebbe venire avanzato Scalvini che ha già giocato nel settore nevralgico; si liberebbe a questo punto un posto sulla trequarti e ci andrebbe Malinovskyi, che potrebbe operare in coppia con Boga che rimane da testare per un’eventuale cessione a gennaio, o magari per rilanciarlo. Davanti potrebbe esserci la staffetta colombiana tra Duvan Zapata e Muriel; sulle fasce laterali ci aspettiamo invece che Zortea sia questa volta titolare a destra, mentre a sinistra Ruggeri potrebbe lasciare il posto a Soppy. Per quanto riguarda la difesa, Sportiello si prepara a rilevare Musso tra i pali; davanti a lui Djimsiti può comandare con la collaborazione di Okoli e Palomino.

PROBABILI FORMAZIONI NIZZA ATALANTA: IL TABELLINO

NIZZA (4-4-2): Boulhendi; Atal, Viti, Dante, Lotomba; Boudaoi, Lemina, Barkley, S. Diop; Pépé, Laborde. Allenatore: Lucien Favre

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Okoli, Djimsiti, Palomino; Zortea, Ederson, Scalvini, Soppy; Malinovskyi, Boga; D. Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini











