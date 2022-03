Probabili formazioni Norvegia Italia U20/ Bollini cambia qualcosa?

PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA ITALIA U20: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Norvegia Italia U20 ci avviciniamo alla partita che si giocherà oggi pomeriggio a Sapsborg, quindi in casa degli scandinavi, per l’ultima giornata del torneo 8 Nazioni 2021-2022, il massimo evento europeo per le Nazionali Under 20 che ha visto l’Italia protagonista su buoni livelli, con due vittorie, tre pareggi e una sconfitta nelle precedenti sei uscite.

L’Italia Under 20 arriva dal pareggio per 1-1 di giovedì scorso contro la Germania: in precedenza abbiamo alternato grandi gioie come la vittoria per 7-0 contro la Romania e delusioni come la sconfitta casalinga contro la Repubblica Ceca. Il percorso di crescita passa d’altronde anche da queste tappe, con una sola certezza: il confronto a livello internazionale è fondamentale in tal senso. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire qualche notizia circa le probabili formazioni di Norvegia Italia U20.

PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA ITALIA U20

LE SCELTE DI BOLLINI

Proviamo allora a dare uno sguardo più approfondito alle probabili formazioni di Norvegia Italia U20, almeno per quanto riguarda la nostra Nazionale Under 20 allenata dal c.t. Alberto Bollini. La base di partenza potrebbe essere il modulo 4-3-3 già visto giovedì scorso contro la Germania, anche se naturalmente ci sarà da scoprire se e quanto spazio ci sarà per chi invece era entrato a partita in corso oppure non era proprio sceso in campo, tenuto anche conto del fatto che questa sarà l’ultima partita del torneo 8 Nazioni.

Comunque, possiamo buttare giù un undici titolare con in porta Russo; davanti a lui la difesa a quattro potrebbe essere formata da Ghislandi, Riccio, Carboni e Calafiori da destra a sinistra, con Ponsi tra le possibili alternative. A centrocampo citiamo ancora Milanese, Leone e Sekulov, ma anche Cangiano in primo piano tra chi non è stato titolare ad Ascoli, mentre in attacco vedremo se saranno confermati in toto Oristanio, Moro ed Esposito o se ci sarà qualche novità, come ad esempio Vergani.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA ITALIA U20

ITALIA (4-3-3): Russo; Ghislandi, Riccio, Carboni, Calafiori; Milanese, Leone, Sekulov; Oristanio, Moro, Esposito. All. Bollini.











