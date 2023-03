Probabili formazioni Norvegia Italia U20/ Nasti fa coppia con Ambrosino davanti?

PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA ITALIA U20: CHI GIOCA A STAVANGER?

Le probabili formazioni di Norvegia Italia U20 ci accompagnano attraverso la partita che si gioca alle ore 18:00 di giovedì 23 marzo: a Stavanger la nostra nazionale giovanile affronta la prima delle ultime due partite del Torneo 8 Nazioni, tradizionale appuntamento riservato agli Under 20 nel quale gli azzurrini stanno facendo molto bene, tanto da poter prendersi il primo posto in classifica con queste ultime due partite (l’altra, dopo la trasferta in Norvegia, sarà quella che affronteremo contro la Germania).

Naturalmente per il CT Carmine Nunziata e i ragazzi a sua disposizione il grande appuntamento sarà il Mondiale in Indonesia: il prossimo 31 marzo l’Italia conoscerà i nomi delle sue avversarie nella fase a gironi e intanto idealmente si prepara a una kermesse nella quale dovrà provare a confermare gli ultimi risultati centrati. Vedremo, ma per il momento dobbiamo fare le nostre solide considerazioni sulle scelte che il nostro CT potrebbe operare in campo a Stavanger, dunque leggiamo insieme le probabili formazioni di Norvegia Italia U20.

PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA ITALIA U20

LE SCELTE DI NUNZIATA

In Norvegia Italia U20 Nunziata insiste con il 4-3-1-2 che di fatto è il modulo di riferimento nelle nostre nazionali giovanili. Zacchi dovrebbe essere il portiere; davanti a lui una coppia centrale che sarà formata da Ghilardi e Fontanarosa, con Zanotti che dovrebbe prendersi il posto sulla corsia destra e Pieragnolo che invece agirà sulla fascia mancina. A centrocampo il riferimento è Degli Innocenti, che dunque avrà la maglia come perno centrale davanti alla difesa; Cher Ndour, che oggi gioca nel Benfica, sarà una delle due mezzali mentre l’altra potrebbe essere Filippo Terracciano, che è in competizione soprattutto con Prati e Valente. Alle spalle dei due attaccanti c’è sicuramente la candidatura di Fazzini, che deve però vincere la concorrenza di un Claudio Cassano che sta crescendo parecchio con la maglia della Roma Primavera e nella nostra Under 20 potrebbe fare il trequartista; Ambrosino sarà il principale terminale offensivo, poi Volpato (anche lui della Roma Primavera) parte in svantaggio rispetto a Nasti – recentemente protagonista con il Cosenza in Serie B – ma potrebbe anche sovvertire le gerarchie di Nunziata.

PROBABILI FORMAZIONI NORVEGIA ITALIA U20: IL TABELLINO

ITALIA U20 (4-3-1-2): Zacchi; Zanotti, Ghilardi, Fontanarosa, Pieragnolo; F. Terracciano, Degli Innocenti, Ndour; Fazzini; Ambrosino, Nasti. Allenatore: Carmine Nunziata











