Probabili formazioni Olanda Belgio/ Quote: Lukaku grande assente

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA BELGIO: CHI GIOCA STASERA?

Con le probabili formazioni di Olanda Belgio parliamo del “derby” che alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam si giocherà questa sera tra le due Nazionali di riferimento nel girone 4 della Lega A della Uefa Nations League. Inoltre, ad ormai nemmeno due mesi dall’inizio dei Mondiali Qatar 2022, è chiaro che il mirino sia già puntato verso il torneo iridato, verso il quale la partita di oggi sarà una sorta di prova generale per Orange e Diavoli Rossi, che andranno poi in Qatar con ambizioni di livello.

Tutto questo senza dimenticare che Olanda Belgio non sarà mai una partita come le altre da queste parti. La rivalità è sempre forte, il Belgio sarà anche animato dalla volontà di rivincita dopo avere perso in casa con un pesante 1-4 nella partita d’andata, mentre naturalmente l’Olanda vorrà concedere il bis davanti ai propri tifosi. Ecco allora perché può essere interessante analizzare alcuni temi circa le probabili formazioni di Olanda Belgio a poche ore dalla partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote secondo l’agenzia bet365 su Olanda Belgio. Potrebbe essere un derby molto incerto, con segno 1 e segno 2 a livelli molto simili attorno a quota 2,50, mentre per il pareggio e quindi per il segno X si potrebbe salire attorno a 3,25 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA BELGIO

LE MOSSE DI VAN GAAL

Le probabili formazioni di Olanda Belgio, da parte del c.t. di casa Louis Van Gaal, potrebbero riservare per gli Orange un modulo 3-4-1-2 in cui in difesa il perno è De Ligt mentre a centrocampo ci potrebbe essere molto nerazzurro, per merito in particolare di Dumfries a destra e Koopmeiners, fermo restando che il perno della mediana olandese resta De Jong. Le gerarchie non sono così nette in attacco, dove quindi sarà particolarmente interessante cercare di scoprire le idee di Van Gaal, sia per la partita contro il Belgio sia verso i Mondiali.

LE SCELTE DI MARTINEZ

Per quanto riguarda gli ospiti, le probabili formazioni di Olanda Belgio dovrebbero vedere il c.t. dei Diavoli Rossi, Roberto Martinez, intenzionato a schierare il modulo 3-4-3 nel quale in attacco mancherà l’infortunato Lukaku, come i tifosi dell’Inter sanno fin troppo bene. Potremmo vedere in azione Mertens, magari con Batshuayi e Hazard, senza dimenticare che nel reparto offensivo cercano spazio anche i rossoneri Saelemaekers e De Ketelaere. A centrocampo il perno dovrebbe essere Witsel, molto esperta è la difesa che si basa su veterani quali Courtois in porta più Alderweireld e Vertonghen.

