Probabili formazioni Olanda Francia/ Diretta tv: Koeman senza De Jong (qualificazioni Europei 2024)

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA FRANCIA: CHI GIOCA AD AMSTERDAM?

Presentiamo le probabili formazioni di Olanda Francia, partita che si gioca alle ore 20:45 di venerdì 13 ottobre presso la Johan Cruijff Arena. Siamo nel gruppo B delle qualificazioni agli Europei 2024: per i Bleus questa può essere la sfida del pass aritmetico, una vittoria infatti chiuderebbe definitivamente i conti sia rispetto agli orange, già demoliti per 4-0 a Saint Denis, che con la Grecia al netto di una sfida diretta ancora da affrontare in trasferta. Francia che fino a questo momento ha dominato, e che di conseguenza arriva ad Amsterdam in totale fiducia.

L’Olanda invece aveva aperto con quel tremendo ko allo Stade de France, poi ha fatto fatica a prendere ritmo ma, cosa più importante delle altre, ha sempre vinto le sfide seguenti; se la gioca con la Grecia, al momento i punti sono gli stessi ma gli orange hanno una partita in meno e quindi un relativo vantaggio, ma chiaramente domani sera non possono sbagliare. Andiamo ora a studiare quali potrebbero essere le scelte dei CT per questo match alla Johan Cruijff Arena, leggendo insieme le probabili formazioni di Olanda Francia.

DIRETTA OLANDA FRANCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Olanda Francia non sarà trasmessa in diretta tv sui canali della nostra televisione: salvo variazioni di palinsesto, questa partita per le qualificazioni agli Europei 2024 non godrà della messa in onda nel nostro Paese e dunque non sarà disponibile nemmeno un servizio di diretta streaming video ufficiale. Per avere informazioni utili sul match, potrete comunque consultare il sito della federazione europea (www.uefa.com) all’apposita sezione, così come i relativi account presenti sui social network e in particolare Facebook e X (il nuovo nome di Twitter).

LE SCELTE DI KOEMAN

Come sempre c’è il dubbio portiere per Ronald Koeman: in Olanda Francia è out anche Noppert oltre a Bijlow, dunque dovrebbe toccare a Flekken già titolare in Irlanda anche se al momento un vero titolare non c’è. In difesa sicuramente ci sarà Van Dijk, poi Aké parte favorito sul resto della concorrenza, non c’è De Ligt e allora il favorito potrebbe essere Van de Ven, a meno di adattare Geertruida come centrale o rispolverare Daley Blind. Quest’ultimo però potrebbe e dovrebbe giocare a sinistra, con Dumfries favorito su Frimpong (che però è in grande crescita) per la corsia destra; Koopmeiners e De Roon dovrebbero formare la catena di mezzo come nell’Atalanta, in assenza di Frenkie De Jong infortunatosi a fine settembre. Nel tridente offensivo Xavi Simons dovrebbe agire sulla fascia destra, poi Malen sull’altro versante o magari centravanti tattico, stavolta però con Noa Lang che farebbe il laterale sinistro perché Gakpo è indisponibile.

LE MOSSE DI DESCHAMPS

Conferme ovviamente per Didier Deschamps, che per Olanda Francia dovrebbe puntare su un 4-4-2 classico che in realtà somiglia a un 4-2-3-1. In porta avremo Maignan; difesa a quattro con Theo Hernandez ormai titolare a sinistra e Koundé che si allarga a destra, in mezzo dovremmo avere la coppia formata da Ibrahima Konaté e Upamecano. Per quanto riguarda la cerniera mediana in mezzo al campo, sono in grande ascesa le quotazioni di Tchouaméni che ormai è un titolare fatto e finito; a giocare con lui potrebbe essere il compagno di Real Madrid Camavinga, in nazionale restituito al suo ruolo naturale di centrocampista (Ancelotti lo utilizza come terzino sinistro), ma che in realtà parte alle spalle di Rabiot che dovrebbe avere garantita la maglia da titolare. Davanti c’è l’imbarazzo della scelta: Griezmann e Mbappé dovrebbero essere titolari e questo toglie spazio ad altri, potremmo puntare su Giroud come centravanti con Marcus Thuram impiegato sulla corsia sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA FRANCIA: IL TABELLINO

OLANDA (3-4-3): Flekken; Van de Ven, Van Dijk, Aké; Dumfries, Koopmeiners, De Roon, Blind; Xavi Simons, Malen, N. Lang. Allenatore: Ronald Koeman

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, I. Konaté, Upamecano, T. Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Mbappé, Griezmann, M. Thuram; Giroud. Allenatore: Didier Deschamps











