Probabili formazioni Olanda Georgia U21/ Quote: Gravenberch guida la mediana orange (Europei 2023)

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA GEORGIA U21: CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Olanda Georgia U21 ci conducono a parlare della partita che si gioca alle ore 18:00 di martedì 27 giugno: nella terza giornata del gruppo A agli Europei U21 2023 le due nazionali vanno a caccia della qualificazione ai quarti, ma partendo da un contesto diverso perché la Georgia è prima in classifica con 4 punti, e avendo vinto la sfida contro il Portogallo potrebbe anche permettersi di perdere se il Belgio non dovesse fare bottino pieno contro la nazionale lusitana, mentre il pareggio significherà qualificazione aritmetica.

Più complicata la situazione dell’Olanda, che ha 2 punti: gli orange sarebbero qualificati con una vittoria, in caso di pareggio invece dovrebbero sistemare una differenza reti che al momento è inferiore rispetto al Belgio e dunque i Diavoli Rossi dovrebbero pareggiare, ma segnando almeno due gol in meno. Ad ogni modo vedremo quello che succederà tra qualche ora a Tbilisi; mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione circa le scelte che saranno operate dai due CT, andando a leggere nel dettaglio le probabili formazioni di Olanda Georgia U21.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulle probabili formazioni di Olanda Georgia U21, possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la fase a gironi degli Europei Under 21 2023. Il segno 1 che identifica la vittoria degli orange vi farebbe guadagnare 1,65 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,80 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria della nazionale georgiana, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 4,75 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA GEORGIA U21

GLI 11 DI VAN DE LOOI

In Olanda Georgia U21 Erwin Van de Looi deve fare a meno dello squalificato Timber, quindi in mezzo al campo ci sarà Burger che, salvo sorpresa, si occuperà di posizionarsi nella zona nevralgica insieme a Gravenberch, che possiamo considerare il leader di questa nazionale orange. In porta avremo Verbruggen; schierati sulle corsie laterali Rensch a destra e Hartman a sinistra, mentre a formare la coppia centrale nel reparto arretrato saranno Van Hecke e Van de Ven. Detto del centrocampo, passiamo alla fase offensiva: qui abbiamo Brobbey che come sempre giocherà come centravanti, i due esterni ad accompagnarlo dovrebbero essere Ekkelenkamp a destra e uno tra Mijnans e Summerville sull’altro versante, con Kenneth Taylor che invece sarà posizionato sulla trequarti andando a formare un 4-2-1-3 che sta prendendo sempre più piede nel calcio olandese.

LE SCELTE DI SVANADZE

È un 5-4-1 quello di Ramaz Svanadze per Olanda Georgia U21: il modulo dipenderà anche dalla spinta dei due terzini che saranno Khvadagiani e Azarovi, che inizialmente giocano in linea con i tre centrali (Gelashvili, Kalandadze e Sazonov davanti al portiere Mamardashvili) ma poi possono affiancare i centrocampisti andando a creare una sorta di 3-4-3, dunque schema elastico che comunque prevede la presenza di Mekvabishvili e Luka Gagnidze in mezzo al campo (attenzione qui a Nika Gagnidze che è in ballottaggio con entrambi). Per quanto riguarda l’attacco, avremo Davitashvili che giocherà come esterno a destra e Moistsrapishvili che sarà sull’altro versante; Guliashvili e Tsitaishvili non partono battuti e bisognerà vedere quali saranno le idee del Commissario Tecnico, che invece dovrebbe puntare forte su Gagua nel ruolo di prima punta.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA GEORGIA U21: IL TABELLINO

OLANDA U21 (4-2-1-3): Verbruggen; Rensch, Van Hecke, Van de Ven, Hartman; Burger, Gravenberch; K. Taylor; Ekkelenkamp, Brobbey, Mijnans. Allenatore: Erwin Van de Looi

GEORGIA U21 (5-4-1): Mamardashvili; Khvadagiani, Gelashvili, Kalandadze, Sazonov, Azarovi; Davitashvili, Mekvabishvili, L. Gagnidze, Moistsrapishvili; Gagua. Allenatore: Ramaz Svanadze











