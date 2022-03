Probabili formazioni Olanda Germania/ Quote: chi gioca l’amichevole di lusso?

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA GERMANIA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Olanda Germania ci consentono di parlare di una partita che non può mai essere un’amichevole come le altre: si respira l’aria della storia del calcio (a partire dalla finale dei Mondiali 1974) oltre a una rivalità che storicamente è stata anche molto forte per motivi che vanno ben oltre il calcio, su tutti l’invasione nazista dei Paesi Bassi. Per farla breve: questa non è solo un’amichevole, anche le scelte dei due c.t. dovranno tenere conto di questo aspetto.

Probabili formazioni Spagna Islanda/ Quote: occhio al centrocampo iberico

Si tratta di una amichevole di lusso sulla strada verso i Mondiali Qatar 2022 che per l’Olanda segnerà il ritorno dopo la dolorosa assenza del 2018 e dopo la delusione anche di Euro 2020 che per gli Orange è finito già agli ottavi di finale. Anche la Germania ha comunque da riscattarsi, perché in Russia uscì ai gironi (onta pesante per chi si era presentato da campione in carica) mentre agli Europei della scorsa estate anche la Germania era uscita agli ottavi. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni di Olanda Germania.

Probabili formazioni Francia Sudafrica/ Quote: Mbappé come esterno?

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Olanda Germania in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. L’Olanda parte leggermente favorita, magari anche grazie al fattore campo: il segno 1 è infatti quotato a 2,45, mentre poi si sale a quota 3,30 in caso di pareggio (naturalmente segno X), che è l’ipotesi più remunerativa dal momento che si arriva invece a 2,75 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere la Germania.

PROBABILI FORMAZIONI OLANDA GERMANIA

LE MOSSE DI VAN GAAL

Nelle probabili formazioni di Olanda Germania, detto che una sfida del genere va sempre onorata, ci sono comunque diverse possibilità per il c.t. di casa, Louis Van Gaal, che infatti potrebbe scegliere sia un modulo 4-3-3 sia il 3-4-1-2. Noi proviamo ad ipotizzare l’Olanda con quest’ultimo modulo e questi possibili undici titolari, anche se i nodi da sciogliere sono tanti: Flekken in porta; davanti a lui, in caso di difesa a tre, potrebbero giocare dal primo minuto de Ligt, Van Dijk e Ake.

Probabili formazioni Inghilterra Costa d’Avorio/ Quote: chi gioca a Wembley?

Il quartetto di centrocampo potrebbe essere molto “italiano” con Dumfries a destra e Koopmeiners al fianco di de Jong in una linea completata da Blind; infine il reparto offensivo potrebbe vedere Berghuis nei panni del trequartista alle spalle della coppia d’attacco formata da Bergwijn e Depay.

LE SCELTE DI FLICK

Anche Hansi Flick ha ancora diversi dubbi da sciogliere per quanto riguarda le probabili formazioni di Olanda Germania sul fronte tedesco. Il modulo di riferimento dovrebbe essere in ogni caso il 4-2-3-1, ma sono diverse le maglie ancora da assegnare. Noi ipotizziamo ter Stegen in porta; davanti a lui la difesa a quattro potrebbe vedere dal primo minuto da destra a sinistra Kehrer, Tah, Rudiger e Gunter.

Per la coppia in mediana i due favoriti potrebbero invece essere Weigl e Gündogan; arriviamo così al reparto offensivo, dove ci sono molti dubbi ma proviamo ad indicare Sané, Havertz e Muller quali titolari sulla linea della trequarti a sostegno del centravanti tedesco, che dovrebbe essere Werner.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI OLANDA GERMANIA

OLANDA (3-4-1-2): Flekken; de Ligt, Van Dijk, Ake; Dumfries, Koopmeiners, de Jong, Blind; Berghuis; Bergwijn, Depay. All. Van Gaal.

GERMANIA (4-2-3-1): ter Stegen; Kehrer, Tah, Rudiger, Gunter; Weigl, Gündogan; Sané, Havertz, Muller; Werner. All. Flick.

© RIPRODUZIONE RISERVATA